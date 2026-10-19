Fortanix anuncia Confidential AI para cargas de trabalho Kubernetes de nível empresarial, utilizando a tecnologia CNCF® Confidential Containers (CoCo)

A Fortanix® Inc., líder global em segurança de dados e IA e pioneira em Computação Confidencial, anunciou hoje o suporte ao CNCF Confidential Containers (CoCo) dentro da solução Fortanix Confidential AI. Isso permite que organizações executem cargas de trabalho de IA no Kubernetes dentro de Ambientes de Execução Confiáveis ??(TEEs) baseados em hardware, utilizando CPUs e GPUs confidenciais. As empresas mantêm a velocidade e a agilidade dos contêineres, ao mesmo tempo em que protegem dados sensíveis, modelos de IA, agentes e aplicações durante o uso. Dessa forma, conseguem atender a requisitos de conformidade regulatória, escalar a IA por toda a organização e adotar modelos de IA de ponta sem comprometer a privacidade dos dados ou a propriedade intelectual.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261019451111/pt/

Confidential AI is a critical need in the industry today and a strong ecosystem of industry leaders is collaborating to advance open innovation and help enterprises securely adopt AI at scale.

Setores altamente regulados como serviços financeiros, saúde, indústria farmacêutica e governo precisam executar IA utilizando dados sensíveis e soberanos, sem expor essas informações ou seus modelos ao operador da infraestrutura. Uma nova pesquisa realizada pela Fortanix em parceria com a Atomik Research destaca esse desafio: embora 93% dos líderes na área de IA compreendam que a criptografia tradicional não protege os dados enquanto eles estão sendo processados ??pela IA, apenas metade consegue verificar, de fato, se essa proteção está ativa durante a fase de inferência. A Fortanix Confidential AI isola as cargas de trabalho dentro de TEEs baseados em hardware e utiliza um processo de atestação para verificar cada ambiente antes que qualquer dado ou modelo seja desbloqueado. Esse mesmo ambiente confiável permite que empresas executem modelos proprietários, desenvolvidos por laboratórios de IA de ponta, em infraestrutura própria ou em ambientes isolados próximos aos seus dados mais sensíveis, sem colocar em risco a propriedade intelectual dos criadores desses modelos.

“Os contêineres são o padrão utilizado mundialmente para a distribuição de aplicações e, na era da IA, são eles que tornam a IA escalável. No entanto, levar a IA para contêineres não elimina as ameaças”, afirma Anand Kashyap, cofundador e CEO da Fortanix. “Modelos, agentes e aplicações continuam interagindo com os dados mais sensíveis e a propriedade intelectual de uma organização; por isso, cada um deles exige uma abordagem de segurança zero-trust, inclusive durante a execução. É por isso que desenvolvemos o suporte da Fortanix Confidential AI para Contêineres Confidenciais: para que as equipes possam implantar contêineres em ambientes de computação confidencial com apenas um clique, abrangendo diferentes hardwares e plataformas Kubernetes. Nesse processo, cada carga de trabalho é verificada antes mesmo que qualquer chave de criptografia seja liberada.”

Da base aberta à execução de IA confidencial em escala empresarial

O projeto CoCo avançou a área de IA confidencial ao permitir que cargas de trabalho de IA sejam executadas dentro de TEEs no Kubernetes. À medida que essas aplicações baseadas em IA entram em produção, as organizações precisam de uma segurança que seja robusta em larga escala e que atenda a requisitos de auditoria. Para suprir essa necessidade, a Fortanix está desenvolvendo plugins de código aberto para o CoCo, integrando o Fortanix Confidential Computing Manager para atestação, e o Fortanix Data Security Manager para a liberação segura de chaves. Operando dentro dos fluxos de trabalho padrão do CoCo, esses plugins verificam se cada contêiner é autêntico, se está sendo executado dentro de um TEE e se está em conformidade com as políticas de segurança antes da liberação de qualquer chave. Projetada para ambientes de produção em larga escala, a plataforma de segurança para IA da Fortanix oferece:

Alta disponibilidade: Implantação em cluster, estruturada de modo que a liberação de chaves nunca se torne um ponto único de falha.

Implantação em cluster, estruturada de modo que a liberação de chaves nunca se torne um ponto único de falha. Suporte empresarial: Suporte global 24x7, com garantia de SLA, oferecido pela própria equipe que desenvolveu a plataforma.

Suporte global 24x7, com garantia de SLA, oferecido pela própria equipe que desenvolveu a plataforma. Segurança certificada: Conformidade com os padrões FIPS 140-2 Nível 3, SOC 2 Tipo 2 e ISO/IEC 27001.

Conformidade com os padrões FIPS 140-2 Nível 3, SOC 2 Tipo 2 e ISO/IEC 27001. Adoção comprovada: Conta com a confiança de governos, bancos, instituições de saúde, líderes dos setores de tecnologia e varejo, além de empresas de cibersegurança.

Com este lançamento, os desenvolvedores podem implementar cargas de trabalho de IA confidencial no Kubernetes na velocidade exigida pelo negócio, enquanto os líderes obtêm a garantia de que a segurança está incorporada desde o início, permitindo levar a IA para a produção com total confiança.

"A atestação é um processo. A confiança é uma operação", afirmou Anuj Jaiswal, Chief Product Officer da Fortanix. "O CoCo provou que a IA confidencial funciona em um ambiente de código aberto. Agora, as empresas precisam que isso opere de forma confiável em produção. A solução Fortanix Confidential AI protege tanto a propriedade intelectual do proprietário do modelo quanto os dados da empresa; nenhum dos dois fica exposto ao outro, nem ao provedor de infraestrutura. Com atestação e gerenciamento de chaves em uma única plataforma, as equipes podem adotar o CoCo padrão sem precisar construir, por conta própria, a camada de confiança."

"As empresas precisam que seus dados permaneçam protegidos durante a execução de modelos e agentes, e laboratórios de pesquisa precisam da mesma privacidade para proteger seus modelos, a tecnologia NVIDIA Confidential Computing mantém tanto os dados quanto os modelos privados", disse John Fanelli, vice-presidente, Enterprise Software, NVIDIA. “Por meio da colaboração em código aberto com a comunidade CNCF Confidential Containers, a Fortanix utiliza padrões abertos para atestação e liberação segura de chaves em escala de produção.”

Eliminando a lacuna fundamental de segurança em IA

A criptografia protege os dados em repouso e em trânsito. Durante a inferência de IA, sem a Computação Confidencial, os pesos do modelo e os dados sensíveis precisam ser descriptografados na memória da CPU e da GPU locais onde podem ficar expostos a administradores com privilégios, operadores de nuvem e qualquer pessoa com acesso à infraestrutura. O Fortanix Confidential AI elimina essa lacuna. Antes da execução de qualquer carga de trabalho sensível, a solução verifica se o hardware subjacente e a carga de trabalho de IA são autênticos e não sofreram alterações. As chaves de criptografia só são liberadas após a conclusão bem-sucedida da verificação, e apenas dentro do ambiente protegido.

Como a CPU e a GPU são verificadas em conjunto por meio de uma atestação composta, todo o caminho de execução torna-se confiável, e não apenas uma parte dele. As chaves de criptografia permanecem dentro do Fortanix Data Security Manager (DSM) — uma solução de gerenciamento de chaves e HSM (módulo de segurança de hardware) com certificação FIPS 140-2 Nível 3 —, amplamente adotada por empresas globais em setores regulamentados e no setor público. O Fortanix Confidential Computing Manager (CCM) oferece atestação baseada em hardware para o ambiente de execução de código aberto CoCo. A solução Confidential AI pode ser implementada como SaaS, localmente ou em ambientes totalmente isolados, permitindo que setores regulamentados, soberanos ou desconectados da rede adotem a Computação Confidencial em IA sem depender da nuvem.

A Computação Confidencial em IA é uma necessidade crítica no setor atualmente. Um ecossistema robusto, composto por líderes da indústria incluindo NVIDIA, Alpha Compute, AMD, Cisco, CrowdStrike, Deepgram, Dell, Eleven Labs, Fujitsu, Gnani, H2O.ai, HPE, Intel, Klique, Personal AI, Rafay, Red Hat, Resemble AI, Spectro Cloud, Supermicro, Technology Innovation Institute (TII),TELUS e VAST Data colabora para promover a inovação aberta e auxiliar empresas na adoção segura de IA em larga escala.

O Fortanix Confidential AI para CoCo já está disponível. Mais informações podem ser encontradas em https://www.fortanix.com/platform/confidential-ai e em nosso blog post.

Você participará do NVIDIA GTC em Berlim? Visite a Fortanix no estande 7017, de 20 a 22 de outubro, para uma demonstração ao vivo de IA Confidencial em execução em GPUs NVIDIA compatíveis, com a tecnologia de Computação Confidencial ativada. Descubra como proteger dados sensíveis e a propriedade intelectual de modelos durante a execução de processos de IA. Passe pelo estande para discutir sua arquitetura com nossa equipe ou agende uma demonstração personalizada com antecedência.

Sobre a Fortanix

A Fortanix é líder global em segurança de dados e IA, além de pioneira em Confidential Computing, a empresa oferece uma plataforma unificada para proteger dados sensíveis, modelos de IA e aplicações — tanto em ambientes locais quanto em nuvens múltiplas garantindo a proteção dos dados em repouso, em trânsito e em uso. Com uma base de segurança reforçada por hardware, a Fortanix permite que cargas de trabalho sejam executadas em ambientes isolados e à prova de violações (enclaves), protegendo contra vazamento de dados, extração de modelos e acesso não autorizado, inclusive por parte de usuários internos com privilégios elevados.

À medida que as empresas expandem suas operações de IA, a Fortanix fornece uma base de IA Confidencial estruturada em confiança baseada em atestação, liberação segura de chaves e aplicação do modelo zero-trust. Isso garante que os sistemas de IA permaneçam verificáveis, auditáveis ??e confiáveis, ao mesmo tempo em que possibilita a agilidade criptográfica e a resiliência a longo prazo por meio da criptografia pós-quântica (PQC).

Com a confiança de grandes corporações e entidades soberanas em setores altamente regulamentados, e utilizando uma abordagem de Computação Confidencial reconhecida pelo mercado, apoiada por gigantes da tecnologia como Intel, Microsoft e NVIDIA, a Fortanix permite que as organizações utilizem dados sensíveis com segurança e avancem na adoção de IA com total confiança.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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