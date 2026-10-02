Carro elétrico causa mais enjoo? Entenda a ciência por trás do mal-estar

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Algumas pessoas sentem mais enjoo ao andar de carro elétrico, e a explicação está na combinação entre a forma como esses veículos se movimentam e a maneira como o corpo percebe esse movimento. O fenômeno não é exclusivo dos elétricos, mas características como a aceleração imediata e o silêncio do motor podem torná-lo mais intenso.

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Aceleração mais brusca

O motor elétrico entrega força mais rapidamente do que o motor a combustão, com torque maior e instantâneo. Na prática, o carro ganha velocidade de forma mais abrupta.

O corpo, por sua vez, tende a manter o estado de movimento em que está. Quando o veículo arranca ou muda de ritmo de repente, o passageiro demora a acompanhar, e essa mudança repentina aumenta a chance de enjoo.

Outra característica dos elétricos é a frenagem regenerativa, sistema em que a energia do movimento do carro é convertida em energia elétrica e usada para recarregar a bateria.

Como o corpo reage

A náusea está ligada ao sistema vestibular, conhecido como labirinto. Localizado no ouvido interno, ele detecta movimentos, percebe acelerações, identifica a ação da gravidade e ajuda o cérebro a manter o equilíbrio e a visão estável.

Sintomas como náusea, tontura e suor frio durante uma viagem de carro são conhecidos como cinetose, ou enjoo de movimento. O problema está na forma como o cérebro interpreta o movimento.

Quando um carro acelera ou freia, o labirinto, a visão, os músculos e as articulações enviam informações ao cérebro. O enjoo surge quando esses sinais não são compatíveis entre si.

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O silêncio também pesa

Em um carro convencional, o som do motor e as vibrações funcionam como pistas adicionais sobre o movimento. Nos elétricos, parte dessas informações desaparece. Somada à aceleração imediata, essa ausência pode intensificar o conflito sensorial e contribuir para o desconforto em pessoas mais suscetíveis.