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CUIDADOS

Vinagre diluído nas portas do carro? Antes de seguir a recomendação, um cuidado com a pintura e os materiais do veículo deve orientar a decisão de usar a mistura

Aplicação simples nos trilhos e no porta-malas garante preservação das peças; conheça o método natural que substitui itens agressivos de limpeza

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
14/10/2026 10:53

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O uso de soluções caseiras para o cuidado do automóvel ganhou grande popularidade entre os motoristas. Um truque muito eficiente consiste em aplicar vinagre branco nas entradas do veículo. Essa alternativa ecológica oferece múltiplos benefícios sem gastar a mais e sem recorrer a produtos químicos agressivos.

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O vinagre branco atua como um excelente limpador natural por causa do ácido acético presente em sua composição. A aplicação desse produto nos batentes das portas, no porta-malas e nos trilhos garante ótimos resultados na preservação das peças.

Utilidades do vinagre branco nas entradas do carro

O produto oferece diferentes formas de proteção para a estrutura interna:

  • repelente natural de insetos: o odor do vinagre atua como uma barreira eficiente, o que evita a presença de formigas e aranhas abrigadas nas frestas do automóvel.

  • prevenção de mofo e umidade: as entradas costumam acumular umidade de maneira constante, especialmente em dias chuvosos. O vinagre neutraliza a ação de fungos e elimina o mau cheiro acumulado nas borrachas.

  • desinfecção das vedações: o líquido ajuda a remover a sujeira fixada nas vedações de borracha, promovendo uma limpeza profunda sem causar desgaste nos materiais.

  • proteção contra animais de rua: a aplicação nas proximidades das rodas impede que cães e gatos façam a marcação de território no veículo.

Como aplicar a solução corretamente

Para garantir a segurança dos plásticos e da pintura, o processo exige etapas simples de manuseio:

  • preparação da mistura: em um borrifador, misture partes iguais de água e vinagre branco, evitando aplicar a substância pura sobre a lataria.

  • aplicação cuidadosa: borrife a mistura em um pano de microfibra e passe suavemente sobre os batentes internos e as vedações de borracha.

  • secagem da superfície: utilize um pano seco logo após a limpeza para retirar qualquer sobra líquida.

Frequência recomendada para o cuidado

A quantidade de aplicações varia de acordo com as necessidades do momento:

  • manutenção habitual: o método pode ser aplicado uma vez ao mês para a conservação da limpeza.

  • época de chuvas: o procedimento deve acontecer a cada duas semanas com a finalidade de impedir o acúmulo de umidade.

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  • presença de pragas: a mistura deve ser aplicada duas vezes na semana até que o problema seja resolvido.

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