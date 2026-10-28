Evo chega ao Brasil em 2027 com oito jogos e torneios competitivos

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A primeira edição brasileira da Evolution Championship Series (Evo), um dos principais eventos competitivos de jogos de luta do mundo, terá oito jogos oficiais e premiação mínima garantida de R$ 1 milhão. O festival será realizado entre 26 e 28 de março de 2027, no Expo Center Norte, em São Paulo.

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A organização anunciou a lista de jogos nesta terça-feira (27/10), quando também abriu a venda de ingressos e as inscrições para os torneios. A programação reúne franquias tradicionais do gênero e títulos mais recentes.

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Quais jogos estarão na Evo Brazil 2027?

A lista oficial inclui oito títulos:

Avatar Legends: The Fighting Game

Fatal Fury: City of the Wolves

Guilty Gear -Strive-

MARVEL T?kon: Fighting Souls

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Tekken 8

The King of Fighters XV

A premiação mínima de R$ 1 milhão será distribuída entre os jogos. A organização ainda precisa detalhar quanto será destinado a cada competição.

Evento terá atrações além dos torneios

A Evo Brazil também contará com atividades voltadas à comunidade de jogos de luta. Entre elas estão o Museu Evo, com itens e registros históricos do cenário, o Artist Alley, espaço para artistas e criadores, e atividades de cosplay e encontros de fãs.

Outra atração será o BYOC, sigla para Bring Your Own Community. Nesse espaço, os próprios jogadores poderão organizar torneios paralelos, incluindo disputas de jogos que não fazem parte da lista oficial da edição de 2027.

Como participar da Evo Brazil?

Os ingressos e as inscrições para os torneios estão disponíveis no site oficial da Evo Brazil. Para competir, é necessário adquirir um ingresso para o evento e pagar a inscrição de cada torneio desejado, cujo valor informado é de R$ 50 por jogo.

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A programação será realizada em São Paulo, entre 26 e 28 de março de 2027. A organização também prevê transmissões pela internet para quem acompanhar as disputas de outros locais.