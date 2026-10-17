Steven Soderbergh assume filmagens de “Batman: Parte 2” após afastamento de Matt Reeves

O universo criado por Reeves ganhou novos capítulos com a série “Pinguim”, da HBO, estrelada por Colin Farrell e lançada em 2024. Com oito episódios, a produção acompanha a ascensão de Oswald Cobblepot, personagem de Farrell, ao comando do crime em Gotham, a partir de cerca de uma semana após os acontecimentos do filme. Em 2025, a série recebeu 24 indicações ao Emmy, o segundo maior número daquele ano, atrás de “Ruptura”. Foto: Divulgação