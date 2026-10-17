Filmes e Séries
Steven Soderbergh assume filmagens de “Batman: Parte 2” após afastamento de Matt Reeves
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Soderbergh é conhecido por comandar a trilogia iniciada com “Onze Homens e um Segredo”, estrelada por Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon e Julia Roberts, além de filmes como “Sexo, Mentiras e Videotape”, “Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento” e “Traffic: Ninguém Sai Limpo”, pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Diretor. Foto: Divulgação
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Matt Reeves usou sua conta no X, antigo Twitter, para esclarecer a situação e afirmou que não está deixando o projeto. O cineasta também agradeceu a Soderbergh por ajudá-lo a concluir a fotografia principal do longa durante esse período desafiador. Ao fim da mensagem, Reeves agradeceu a todos pelas manifestações de preocupação e pelos votos de melhoras. Foto: Divulgação
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A DC informou que Reeves e Soderbergh trabalharão em estreita colaboração com o elenco e a equipe para preservar a visão do diretor titular. Segundo o Deadline, Reeves retomará o controle total do filme durante a pós-produção e a montagem assim que estiver pronto para voltar ao trabalho. Soderbergh, por sua vez, não participará da etapa de finalização após o encerramento das filmagens principais. Foto: Reprodução / Instagram
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Não é a primeira vez que “Batman: Parte 2” sofre um adiamento. A estreia está prevista para fevereiro de 2028, mas o filme foi anunciado inicialmente para 3 de outubro de 2025. Depois, a data passou para 2 de outubro de 2026, foi transferida para 1º de outubro de 2027 e, por fim, para 2028. Foto: Pexels / Gioele Fazzeri
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O primeiro “The Batman”, dirigido por Reeves, chegou aos cinemas em 2022, com Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne, Zoë Kravitz como Mulher-Gato e Colin Farrell como o vilão Pinguim. O longa registrou a segunda maior estreia nos cinemas norte-americanos durante a pandemia e arrecadou 772 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Foto: Divulgação
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Em “Batman”, Bruce Wayne está em seu segundo ano atuando como vigilante na cidade de Gotham e, diferente de outras versões focadas na origem, a trama é um suspense policial. Batman precisa desvendar uma série de assassinatos cometidos pelo Charada, um serial killer que tem como alvo a elite e os políticos corruptos de Gotham Foto: Divulgação
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O universo criado por Reeves ganhou novos capítulos com a série “Pinguim”, da HBO, estrelada por Colin Farrell e lançada em 2024. Com oito episódios, a produção acompanha a ascensão de Oswald Cobblepot, personagem de Farrell, ao comando do crime em Gotham, a partir de cerca de uma semana após os acontecimentos do filme. Em 2025, a série recebeu 24 indicações ao Emmy, o segundo maior número daquele ano, atrás de “Ruptura”. Foto: Divulgação
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