PBH reforça convocação por denúncias no combate à dengue e arboviroses

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convocou os moradores da capital mineira a intensificarem as denúncias de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A mobilização permanente é apontada como pilar essencial para direcionar e agilizar o trabalho das equipes de campo no controle de endemias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De janeiro a setembro de 2026, os canais oficiais da capital já registraram cerca de 1,2 mil chamados relatando possíveis focos de reprodução do inseto. No ano anterior, as notificações ultrapassaram 1,7 mil solicitações de vistoria.

Ação em campo e fiscalização

A partir dos alertas dos moradores ou durante vistorias de rotina, Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e Agentes Sanitários (AS) inspecionam imóveis residenciais, comerciais, obras, borracharias, ferros-velhos e oficinas. Entre os alvos mais frequentes de denúncia estão locais abandonados, construções inacabadas e piscinas sem o devido tratamento de água.

Leia Mais Dez pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e carreta em BH Justiça determina investigação de suposta agressão a médica que raptou bebê Morre o professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva

Caso seja constatada a presença de focos, a fiscalização estabelece um prazo para que o proprietário faça as devidas correções. O descumprimento na visita de reinspeção pode acarretar sanções sanitárias e urbanísticas.

Panorama epidemiológico

O cenário das arboviroses exige atenção contínua das autoridades e dos cidadãos em todo o estado. Em relação à dengue, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) contabiliza, este ano, 63.647 casos prováveis e 47.502 confirmados no território mineiro, com 49 mortes atestadas e outras 17 sob investigação.

Na capital, o balanço estadual aponta 12.989 casos prováveis e 7.884 confirmados de dengue, com 12 óbitos confirmados e uma morte em apuração. Já os registros específicos da Secretaria Municipal de Saúde, atualizados até 25 de setembro de 2026, indicam que entre os residentes de BH foram confirmados 1.898 casos da doença. Outros 793 casos notificados permanecem pendentes de exames laboratoriais e avaliações epidemiológicas, enquanto 15.418 notificações foram investigadas e descartadas pelas equipes locais.

A chikungunya também apresenta números expressivos no estado, somando 15.951 casos prováveis e 15.148 confirmados, além de cinco óbitos confirmados e outros cinco em fase de investigação. Em BH, o levantamento da SES-MG registra 518 casos prováveis e 273 confirmados da enfermidade, sem ocorrência de mortes. No detalhamento da SMS para moradores da capital, são 78 casos confirmados de chikungunya - dos quais 32 são autóctones, seis importados e 40 de origem indefinida -, com 10 notificações ainda aguardando resultado.

Leia Mais Vacina contra dengue: 'Não há motivo para pânico', diz secretário Minas aplicou mais de 82 mil doses da vacina contra dengue do Butantan PBH suspende aplicação de vacina do Butantan contra dengue na capital

O vírus zika, por sua vez, mantém índices mais baixos de circulação. Em Minas, a pasta estadual registra 38 casos prováveis e 13 confirmados, sem óbitos reportados. Para a capital, os dados estaduais mostram seis casos prováveis e dois confirmados.

Como reportar?

A população de Belo Horizonte pode encaminhar solicitações de vistoria e denúncias, inclusive de forma anônima, por meio dos seguintes canais:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Telefone: Central 156

Aplicativo: BHSIM

Internet: Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte

Cuidados dentro de casa



A prevenção também depende da rotina semanal de cuidados nas residências. Por isso, a população deve redobrar a atenção.



Em cerca de 10 minutos é possível verificar os principais pontos que podem acumular água:



• Retirar os pratinhos das plantas;

• Manter a caixa-d’água fechada e vedada;

• Guardar pneus em local coberto ou encaminhá-los para uma Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV);

• Lavar as vasilhas dos animais;

• Limpar telhas e calhas para a adequada drenagem das chuvas;

• Descartar garrafas e recipientes sem uso;

• Manter o lixo em saco plástico e a lixeira fechada;

• Verificar o quintal e outros locais em busca de água parada, como canaletas de água de chuva e materiais que possam acumular água;

• Retirar a água das bandejas externas de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado;

• Manter a piscina limpa e devidamente clorada;

• Manter ralos vedados com telas anti-insetos.