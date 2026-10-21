LTM lança BlueVerse™ ValueMesh™ para ajudar empresas a escalar a IA em transformações baseadas em Oracle

A LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores organizações do mundo, anunciou hoje o lançamento do BlueVerse™ ValueMesh™ , uma estrutura de execução de IA projetada para ajudar empresas a industrializar a IA ao longo de todo o ciclo de vida de transformação Oracle, desde a estratégia e implementação até as operações e a inovação contínua. O BlueVerse™ ValueMesh™ foi desenvolvido e validado pela LTM como parte de sua expertise em serviços em nuvem.

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Construído com base na profunda experiência da LTM no ecossistema Oracle e no portfólio BlueVerse™, o BlueVerse™ ValueMesh™ foi criado para auxiliar empresas na industrialização da IA ??durante sua jornada de transformação Oracle. A solução integra entrega nativa de IA, automação inteligente, agentes de IA, serviços gerenciados, processos de negócios inteligentes, soluções setoriais, dados e governança em um modelo de execução unificado. O objetivo é permitir que as organizações superem iniciativas fragmentadas e projetos-piloto isolados, avançando em direção a uma inovação escalável, otimização contínua e resultados de negócios mensuráveis ??em todo o seu ambiente Oracle.

Em sua essência, o BlueVerse™ ValueMesh™ reúne três camadas complementares de IA:

Enterprise AI aplica inteligência em transformações Oracle, engenharia de software, testes, gestão de aplicações e operações em nuvem, visando acelerar a entrega e aumentar a eficiência operacional.

aplica inteligência em transformações Oracle, engenharia de software, testes, gestão de aplicações e operações em nuvem, visando acelerar a entrega e aumentar a eficiência operacional. Business AI incorpora agentes inteligentes em funções corporativas como finanças, cadeia de suprimentos, recursos humanos e experiência do cliente para automatizar fluxos de trabalho, aprimorar a tomada de decisão e promover melhores resultados para o negócio.

incorpora agentes inteligentes em funções corporativas como finanças, cadeia de suprimentos, recursos humanos e experiência do cliente para automatizar fluxos de trabalho, aprimorar a tomada de decisão e promover melhores resultados para o negócio. Industrial AI estende a inteligência para além das aplicações corporativas, alcançando ativos, operações de campo e fluxos de trabalho específicos de cada setor.

O BlueVerse™ ValueMesh™ é impulsionado pelo portfólio crescente da LTM, que inclui agentes de IA voltados para negócios, aceleradores de entrega baseados em IA, soluções setoriais e recursos de gestão e governança de dados. Sua metodologia 4S — Sense, Shape, Stand Up e Sustain — oferece uma abordagem estruturada para identificar oportunidades de IA, projetar soluções habilitadas por IA, implementá-las em escala e otimizar o desempenho de forma contínua.

"À medida que os clientes da Oracle vão além da experimentação, eles precisam de um parceiro que possa traduzir os investimentos em tecnologia em valor de negócios sustentado. Combinando as décadas de experiência em transformação e recursos comprovados de entrega da LTM em todo o ecossistema Oracle, o BlueVerse™ ValueMesh™ reúne entrega alimentada por IA, processos de negócios inteligentes, soluções industriais e serviços gerenciados para ajudar as empresas a acelerar a adoção de IA, obter valor mais rápido e otimizar e inovar em seu cenário Oracle", disse Krishnan Iyer, Diretor de Crescimento da LTM .

Para saber mais sobre o BlueVerse™ ValueMesh™, clique aqui ou visite o estande 5020 da LTM no Oracle AI World 2026 em Las Vegas.

Sobre a LTM

A LTM ??— uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a geração de valor. Juntamente com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

Marcas registradas

Oracle, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261019228197/pt/

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Gitanjali Sreepal | Relações Globais com a Imprensa | gitanjali.sreepal@ltm.com