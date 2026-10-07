Canais do WhatsApp: como a ferramenta molda a política brasileira

Os canais do WhatsApp consolidaram-se como uma ferramenta estratégica na comunicação em massa, especialmente no cenário político. A funcionalidade, que permite a transmissão de mensagens para um número ilimitado de seguidores, foi rapidamente adotada por figuras públicas e hoje é um elemento central nas campanhas para as eleições de 2026.

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Um dos pioneiros no uso político do recurso foi o deputado federal André Janones (Rede), que lançou um canal para centralizar o apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que são os canais do WhatsApp?

Lançados como uma evolução das listas de transmissão, os canais do WhatsApp são uma ferramenta de comunicação unilateral dentro do aplicativo. Diferente dos grupos, apenas os administradores podem enviar conteúdo, como textos, fotos, vídeos e enquetes. A funcionalidade foi projetada para que personalidades, marcas e veículos de notícia se comuniquem diretamente com seu público, um modelo que se provou altamente eficaz no campo político.

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Como funciona a ferramenta?

A principal característica dos canais é a comunicação em via única, o que impede a interação direta entre os seguidores e organiza o fluxo de informação. O modelo, que já era consolidado em países como Índia e em nações da Europa antes de sua chegada ao Brasil, oferece uma camada extra de privacidade e controle.

Privacidade garantida: o número de telefone e a foto de perfil dos seguidores não são visíveis para os administradores ou outros membros

Comunicação direta: o conteúdo é entregue sem a interferência de algoritmos de recomendação, garantindo que a mensagem chegue a todos os inscritos

Sem limite de membros: ao contrário dos grupos, que têm um teto de participantes, os canais podem ter um número infinito de seguidores

Histórico temporário: as mensagens publicadas no canal ficam armazenadas nos servidores da Meta por, no máximo, 30 dias

Por que a ferramenta se consolidou em campanhas políticas?

Para estrategistas políticos, os canais representam uma oportunidade de criar um meio de comunicação direto e controlado com eleitores e militantes. A plataforma permite a rápida distribuição de pautas favoráveis e o combate a narrativas da oposição, centralizando a comunicação e evitando a dispersão de informações em múltiplos grupos, uma tática amplamente observada na preparação para as eleições de 2026.

O exemplo de André Janones

O canal criado recentemente pelo deputado André Janones, conhecido por sua forte atuação nas redes sociais, está explorando o potencial da plataforma para estruturar uma base de apoio digital para reeleger o atual presidente Lula. O objetivo é coordenar a militância, amplificar o alcance de ações governamentais e estabelecer uma linha de defesa contra o que o parlamentar considera desinformação.

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A capacidade de mobilizar milhares de pessoas com uma única mensagem transformou o WhatsApp em um espaço ainda mais estratégico para a política nacional.