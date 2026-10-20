Inventora cria patinete gigante com tração nas quatro rodas, e o uso em terrenos agrícolas traz um resultado que ela resume assim: trabalho feito na metade do tempo

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Mais de 50 anos após o empresário Joan Ferret Carbonell criar o "Fervepatín", surgiu o primeiro patinete elétrico 4x4 projetado exclusivamente para o trabalho rural. O modelo, batizado de Turon4x, foi desenvolvido na província espanhola de Cuenca.

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A criadora do projeto é Cristina Garrido, mãe de dois filhos que divide seu tempo profissional com a gestão de uma plantação familiar de pistaches. O veículo busca atender trabalhadores rurais que enfrentam dificuldades de locomoção e lidar com a falta de renovação geracional.

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O Fundo Espanhol de Garantia Agrária aponta que a idade média dos agricultores na Espanha é de 61,4 anos. Além disso, as estatísticas oficiais indicam que mais de 40% dos atuais gestores de propriedades agrícolas têm mais de 65 anos.

A iniciativa nasceu da busca prática por diminuir o desgaste nas lavouras. Cristina declarou ao jornal "EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha": "pensei: se tivesse um veículo do qual pudesse subir e descer facilmente e me levasse de um lugar para o outro. Com isso faço meu trabalho na metade do tempo".

A ideia resultou na criação da empresa Turon Mobility, situada em Fuente de Pedro Naharro. Ao lado de dois engenheiros, Cristina conquistou financiamento após obter premiação nos Prêmios Integra 4.0, promovidos pela Deputação de Cuenca.

Recursos técnicos e operação

O veículo rompe com o modelo tradicional de máquinas pesadas no campo. A estrutura apresenta os seguintes detalhes:

peso total de 150 quilos;

rodas de alta aderência com tração de dois ou quatro eixos;

assento próprio e sistema basculante de suspensão e direção;

motorização elétrica livre de fumaça e barulho;

autonomia de 70 a 80 quilômetros sobre terra arada, superando oito horas de trabalho contínuo;

base para carregar ferramentas e reservatório de herbicida;

dispositivo eletrônico com geolocalização que preenche automaticamente o caderno de campo digital.

Em cultivos orgânicos, o transporte evita a compactação excessiva da terra. O sistema também elimina deslocamentos longos a pé carregando mochilas de pulverização.

Próxima versão e novos mercados

Os primeiros testes de campo revelaram a necessidade de melhorias na direção, no amortecimento e no assento. O fornecimento de peças também enfrenta trâmites alfandegários complexos, já que a maioria dos componentes provém de fabricantes na China.

A previsão da empresa fixa o lançamento do segundo protótipo para abril de 2027, quando iniciará a venda no mercado. O custo deve atingir a faixa de milhares de euros. O modelo receberá registro como Veículo de Mobilidade Pessoal (VMP), portando identificação adesiva no chassi.

O alcance comercial superou o planejamento inicial focado apenas no campo. O equipamento chamou a atenção para a conservação de parques, entrega postal em áreas rurais, aviários, estufas e passeios de pessoas com mobilidade reduzida.

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A Turon Mobility planeja oferecer versões com baterias menores para reduzir custos operacionais em pisos planos urbanos ou estufas. O veículo com entrega estimada para abril de 2027 priorizará montagem robusta e facilidade na substituição de peças.