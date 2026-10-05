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PT começa a lavar a roupa suja e põe o próprio Lula no centro das críticas

Lideranças ouvidas pela coluna apontam erros na comunicação, isolamento do presidente e uma campanha que, na avaliação de aliados, sacrificou nomes importantes para o partido

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/10/2026 09:08

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PT começa a lavar a roupa suja e põe o próprio Lula no centro das críticas
PT começa a lavar a roupa suja e põe o próprio Lula no centro das críticas crédito: Foto: Reprodução/Flow Podcast

Na lavagem de roupa suja do PT nestas horas seguintes ao resultado do primeiro turno, o mesmo de sempre: a tentativa de encontrar culpados.

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O bode expiatório mais fácil é a comunicação.

Mas petistas ouvidos pela coluna vão além.

Dizem que Lula fez um terceiro mandato “medíocre”, cercado por pouquíssima gente e sem conversar com ninguém.

O principal exemplo usado por aliados para ilustrar a “cabeça dura” do presidente-candidato foi a insistência em emplacar no STF o nome de Jorge Messias, derrotado pelo Senado.

Também há queixas em relação ao modelo da campanha. Lula é acusado de ter se concentrado apenas na bolha da esquerda, sem conseguir mobilizar nem mesmo ampliar sua base.

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E o mais grave, no entendimento de lideranças petistas: sacrificou figuras importantes para o partido, como Gleisi Hoffmann, derrotada para o Senado no Paraná; Érika Kokay, derrotada para o Senado no Distrito Federal; e Fernando Haddad, derrotado para o governo de São Paulo.

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