PT começa a lavar a roupa suja e põe o próprio Lula no centro das críticas
Lideranças ouvidas pela coluna apontam erros na comunicação, isolamento do presidente e uma campanha que, na avaliação de aliados, sacrificou nomes importantes para o partido
compartilhe
Na lavagem de roupa suja do PT nestas horas seguintes ao resultado do primeiro turno, o mesmo de sempre: a tentativa de encontrar culpados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O bode expiatório mais fácil é a comunicação.
Mas petistas ouvidos pela coluna vão além.
Dizem que Lula fez um terceiro mandato “medíocre”, cercado por pouquíssima gente e sem conversar com ninguém.
O principal exemplo usado por aliados para ilustrar a “cabeça dura” do presidente-candidato foi a insistência em emplacar no STF o nome de Jorge Messias, derrotado pelo Senado.
Também há queixas em relação ao modelo da campanha. Lula é acusado de ter se concentrado apenas na bolha da esquerda, sem conseguir mobilizar nem mesmo ampliar sua base.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
E o mais grave, no entendimento de lideranças petistas: sacrificou figuras importantes para o partido, como Gleisi Hoffmann, derrotada para o Senado no Paraná; Érika Kokay, derrotada para o Senado no Distrito Federal; e Fernando Haddad, derrotado para o governo de São Paulo.