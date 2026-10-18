Esquadrão antibomba investiga área da Band após debate

A própria Rede Bandeirantes informou, durante transmissão ao vivo após o debate presidencial da noite deste domingo (18/10), que o esquadrão antibomba realizou uma ação na região onde ocorreu a discussão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), está no local.

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Segundo informações do portal "Exame", os agentes apuram a suspeita de explosivos dentro de um carro no estacionamento da emissora paulista.

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O "Correio" entrou em contato com a Band e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para buscar mais detalhes sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que houver retorno.