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Esquadrão antibomba investiga área da Band após debate

Informação foi dada pela própria emissora durante transmissão ao vivo

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RN
Ronayre Nunes
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Ronayre Nunes
Repórter
18/10/2026 23:46

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Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva (R) and Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro speak during a debate ahead of the presidential election runoff in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva ficaram frente a frente no Debate da Band, na noite deste domingo crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

A própria Rede Bandeirantes informou, durante transmissão ao vivo após o debate presidencial da noite deste domingo (18/10), que o esquadrão antibomba realizou uma ação na região onde ocorreu a discussão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), está no local.

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Segundo informações do portal "Exame", os agentes apuram a suspeita de explosivos dentro de um carro no estacionamento da emissora paulista.

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O "Correio" entrou em contato com a Band e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para buscar mais detalhes sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que houver retorno.

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