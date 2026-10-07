Leila Ferreira fala sobre cartas no Dia Mundial dos Correios
No Dia Mundial dos Correios (9?de?outubro), a jornalista e escritora Leila Ferreira discute a relevância de escrever cartas, revisita seu romance “O amor que sinto agora” e relata como leitores têm usado a correspondência para melhorar relações familiares.
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Leila Ferreira, jornalista e escritora, aproveitou o Dia Mundial dos Correios, celebrado em 9 de outubro, para comentar a importância de escrever cartas em tempos de comunicação instantânea. A autora revelou que a inspiração para o romance O amor que sinto agora veio de uma série de cartas que sua mãe escreveu para os seis filhos antes de falecer. Leila recebeu os envelopes, leu o conteúdo e sentiu a necessidade de responder, processo que culminou na publicação do livro pela editora Planeta.
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No romance, a protagonista Ana escreve à mãe enquanto revisita episódios de sua vida, entrelaçando três gerações de mulheres – avó, mãe e filha – em uma narrativa que mistura ficção e memória. Leila descreve a escrita como "quatro meses escrevendo, quatro meses chorando" e considera a obra sua favorita.
Após o lançamento, leitoras enviaram mensagens relatando que as cartas do livro as ajudaram a lidar com conflitos familiares e a iniciar correspondências próprias com suas filhas. Algumas afirmaram que, ao escrever, conseguiram expressar sentimentos que antes pareciam impossíveis, reforçando a intimidade e a pessoalidade das cartas.
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Leila Ferreira é mestre em Comunicação pela Universidade de Londres, conduziu por dez anos o programa Leila Entrevista e é autora de outros títulos, como A arte de ser leve e O nome disso é vida. O romance O amor que sinto agora está disponível nas livrarias, inclusive na Amazon.
Website: https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/leila-ferreira/