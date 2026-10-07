Rivercell inicia projeto com investimento de US$ 25 milhões para desenvolver plataformas de dados e modelos de IA que preveem como as células humanas respondem ao tratamento

A Rivercell, empresa de biotecnologia e IA com sede em Paris, que vem construindo sua própria infraestrutura de dados sobre como as células humanas respondem a qualquer tratamento e treinando um modelo mundial da célula capaz de prever estas respostas, anunciou hoje uma rodada de investimento inicial de US$ 25 milhões liderada pela HV. A HCVC, a Alven e a Bpifrance Digital Venture também participaram da rodada, que irá financiar a expansão da plataforma proprietária de geração de dados da Rivercell, a ampliação de seu laboratório úmido em Paris (um laboratório que trabalha com substâncias químicas e amostras biológicas) e o lançamento de seu programa de célula virtual com IA. Por ser agnóstico quanto à indicação terapêutica, o modelo mundial da Rivercell pode impulsionar descobertas inovadoras em qualquer comportamento celular que conduza a doenças, pois aprende as regras subjacentes de como as células humanas respondem a medicamentos e alterações genéticas, e não as características de uma única doença.

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A Rivercell foi fundada no verão de 2025 pelo diretor executivo, Yann Fleureau, o engenheiro que se tornou empreendedor por trás da empresa de IA Cardiologs, e em 2026 se uniu ao diretor científico, Eric Durand, cientista de IA e ex-executivo de alto nível da Owkin, unicórnio de descoberta de medicamentos por IA. A Rivercell criou uma plataforma proprietária que gera conjuntos de dados de pré-treinamento massivos e de alta qualidade para treinar seu modelo de "célula virtual de IA" (AIVC). O AIVC é um modelo do mundo real projetado para prever como as células humanas respondem a um medicamento ou alteração genética 'in silico', ao reduzir significativamente a necessidade geral de experimentos físicos em laboratório. A meta a longo prazo da Rivercell é mudar fundamentalmente a descoberta de medicamentos, ao acelerar e redesenhar a mesma. O desenvolvimento de um único medicamento pode levar anos e ser caro, com o setor investindo quase US$ 300 bilhões em P&D a cada ano.

Para aproveitar este potencial, é essencial contar com dados. O AlphaFold revolucionou a previsão da estrutura de proteínas por poder utilizar décadas de dados de estrutura de proteínas disponíveis publicamente. Desenvolver um modelo comparável da célula é um desafio muito maior: requer dados diversos, multimodais e com resolução temporal sobre como as células respondem a perturbações. Atualmente, não ha um conjunto de dados deste tipo na escala necessária, e é por isso que a Rivercell criou esta base. A empresa gera um conjunto de dados biológicos em larga escala e o utiliza para treinar sua célula virtual de IA. Como os instrumentos de laboratório atuais não foram projetados para esta aplicação, a Rivercell desenvolve uma plataforma inovadora, criada especificamente para captar os dados na escala necessária para treinar previamente seu modelo do mundo real. A empresa descreve esta plataforma como a "GPU para o centro de dados biológicos" do futuro.

"Um modelo celular mundial representa a oportunidade do século na medicina. A peça que falta são os dados: como as células se modificam ao longo do tempo e sob tratamento, observadas mediante múltiplas perspectivas e em diversos níveis, captadas em grande escala. Criar este mecanismo de dados na Europa é estratégico, não apenas para a Rivercell, mas também para a posição do continente na IA e na biologia", disse Yann Fleureau, cofundador e diretor executivo da Rivercell.

O engenheiro e empreendedor serial Yann Fleureau foi cofundador e liderou a empresa de diagnóstico por IA, Cardiologs, que recebeu diversas rodadas de financiamento antes de ser adquirida pela Philips em 2021 por uma quantia de nove dígitos. O cientista de dados, Eric Durand, foi diretor de ciência de dados em oncologia na Novartis e atuou como diretor de ciência de dados na Owkin antes de cofundar a Bioptimus, uma empresa com modelo de biofundação que levantou US$ 76 milhões.

“A IA já está reescrevendo nossa compreensão da química da vida, da estrutura das proteínas ao design molecular. A próxima fronteira é prever o comportamento das células, e isso exige um enfoque completo que combine uma plataforma inovadora, laboratórios automatizados e modelos do mundo real. Yann e Eric trazem exatamente esta combinação de experiência e, com sua presença consolidada tanto no ecossistema de IA de Paris como no polo farmacêutico da Basileia, a Rivercell está em uma posição única de liderar este processo", disse Maxi Pethö-Schramm, diretor da HV.

A Rivercell também conta com o apoio de consultores científicos, incluindo a Dra. Charlotte Bunne e o Prof. Dr. Fabian Theis, e de investidores-anjo, entre eles fundadores e executivos da Twist Bioscience, DNA Script, Agilent e Abivax/Ipsen.

"As células virtuais de IA irão transformar o modo como entendemos e manipulamos a biologia. A ambição da Rivercell de unir experimentos de perturbação em larga escala com simulação de IA é o motivo pelo qual estou animado em ingressar em seu Conselho Consultivo Científico", disse a Dra.Charlotte Bunne, professora assistente de IA em Medicina Molecular na EPFL.

"Compreender como as células respondem a perturbações ao longo do tempo, em vez de em momentos isolados, é um dos grandes problemas em aberto na biologia. A Rivercell enfrenta este problema em grande escala, com os dados e os modelos de IA necessários. Estou muito empolgado por me unir a seu Conselho Consultivo Científico", concluiu o professor Fabian Theis, diretor do Centro de Saúde Computacional da Helmholtz Munique, diretor científico da Helmholtz AI e professor de Modelagem Matemática de Sistemas Biológicos na Universidade Técnica de Munique.

Sobre a Rivercell

A Rivercell vem formando o mecanismo de dados e o modelo de IA que preveem como as células vivas respondem a medicamentos e alterações genéticas. Sua plataforma proprietária interna produz dados intervencionistas, multimodais e com resolução temporal de células individuais em grande escala, que treinam o modelo de IA próprio da Rivercell sobre a célula. A Rivercell tem sede em Paris, França. Saiba mais em rivercell.ai.

Sobre seus fundadores

Yann Fleureau, formado pela École Polytechnique e pela UC Berkeley, cofundou e liderou a Cardiologs, líder de mercado em diagnósticos cardíacos baseados em IA, captando sucessivas rodadas de investimento antes de ser adquirida pela Philips em 2021 por uma quantia de nove dígitos. Sua tecnologia agora auxilia no diagnóstico de mais de dois milhões de pacientes por ano. Ele também cofundou a Numina, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve IA para raciocínio de ponta em matemática e física.

Eric Durand, cofundador e diretor científico da Rivercell, passou sete anos como diretor de ciência de dados em oncologia na Novartis, apoiando centenas de programas de desenvolvimento de medicamentos. Posteriormente, atuou como diretor de ciência de dados na Owkin, onde expandiu a equipe de IA de 20 para mais de 100 engenheiros, e cofundou a Bioptimus, empresa com modelo de base biológica, que levantou US$ 76 milhões em investimentos. No início de sua carreira, desenvolveu um dos primeiros algoritmos de ancestralidade para consumidores na 23andMe. Ele possui doutorado em estatística e genética populacional, e realizou estudos de pós-doutorado na UC Berkeley.

Sobre a HV

A HV é uma das principais investidoras em startups em estágio inicial e de crescimento na Europa. Com nove gerações de fundos em 26 anos e € 2,8 bilhões em ativos sob gestão, a HV é uma das investidoras mais ativas do continente. A equipe de investimento possui muitos anos de experiência na identificação de startups europeias com grande potencial de sucesso. Além de casos de sucesso internacionais como Flix, Zalando, Delivery Hero, Sumup e Depop, líderes em inovação como Quantum Systems, Marvel Fusion, AMI Labs, Neura Robotics, Enpal e Isar Aerospace também são parte do portfólio. A HV investiu em mais de 290 empresas de internet e tecnologia, apoiando startups com investimentos que variam de € 0,5 milhão a € 60 milhões. É uma das poucas empresas de capital de risco na Europa capaz de financiar startups em todas as fases de crescimento. A HV conta com uma equipe de mais de 60 profissionais de investimento e operações que oferecem uma variedade de perspectivas e conhecimentos especializados no âmbito de capital de risco.

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