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CONDENAÇÃO

'Rico de esquerda é fácil': Justiça condena Ratinho a se retratar sobre fala contra Chico Buarque

Apresentador e influenciador associaram o artista ao uso de recursos públicos; decisão determina que a retratação seja feita nos mesmos canais

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
02/10/2026 11:53 - atualizado em 02/10/2026 11:58

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'Rico de esquerda é fácil': Justiça condena Ratinho a se retratar sobre fala contra Chico Buarque
Chico Buarque e Ratinho, envolvidos em polêmica judicial por declarações sobre a Lei Rouanet crédito: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, e o influenciador Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, se retratem por declarações feitas sobre o cantor Chico Buarque em 2023.

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Na ocasião, eles associaram o artista ao uso de recursos da Lei Rouanet, o que foi negado pelo compositor. A fala de Ratinho ocorreu em 15 de setembro, em um programa na rádio Massa FM, de sua propriedade.

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"Rico de esquerda é fácil. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar. O Caetano Veloso ser de esquerda é fácil, come caviar, mora no Rio de Janeiro, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil", afirmou o apresentador.

A declaração viralizou após Chico e Caetano participarem de manifestações em Copacabana, no Rio de Janeiro, contra a PEC da Blindagem e a anistia aos condenados do 8 de Janeiro.

Thiago Asmar também utilizou as redes sociais para criticar os artistas Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ele afirmou que o povo financia "artistas vagabundos" por meio de impostos para a Lei Rouanet.

"Se somar tudo que esses três já ganharam dos governos do Lula e da esquerda, vocês vão ver como o povo brasileiro é otário. Como ele financia artistas vagabundos que tão ligando pro bolso deles", disse o influenciador.

Na sentença, o juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres estabeleceu que Ratinho e Thiago Asmar devem se retratar usando os mesmos canais que utilizaram para fazer as acusações.

O conteúdo da retratação deve informar que não se provou o recebimento de valores da Lei Rouanet ou do Partido dos Trabalhadores (PT) por parte de Chico Buarque. Se a decisão não for acatada, os comunicadores podem responder por crime de desobediência.

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