Shing02 no Rio: ‘Luv(sic) Hexalogy’ chega ao Circo Voador

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O rapper, produtor e ativista japonês Shing02 desembarca no Brasil neste mês de outubro de 2026 com a aguardada turnê "Luv(sic) Hexalogy Latin America Tour". Celebrando uma das obras mais influentes do hip-hop alternativo global, o artista se apresenta acompanhado pelos músicos Spin Master A-1 e Sam Nakamura.

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O trio chega ao Rio de Janeiro, onde sobe ao palco do icônico Circo Voador na terça-feira, 20 de outubro, para tocar a histórica antologia musical na íntegra. A noite carioca ainda contará com a participação da banda brasileira de jazz rap e afro groove Mental Abstrato, que vai se juntar ao grupo durante uma parte da apresentação. Além disso, o sample de jazz latino presente no show inclui muita música brasileira, tornando essa noite uma espécie de retorno às origens da série Luv(sic).

Nascido em Tóquio e criado entre a Tanzânia e a Inglaterra, Shing02 (Shingo Annen) despontou na cena da Bay Area de São Francisco no início dos anos 90, consolidando-se como uma das vozes mais singulares e profundas do cenário internacional. Formado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação por UC Berkeley, ele funde sua rica bagagem multicultural a rimas intelectuais em uma carreira independente iniciada em 1995, transitando entre o jazz rap, o reggae e sonoridades tradicionais asiáticas.

Sua sensibilidade e visão humanista ganharam o mundo especialmente na lendária parceria com o falecido produtor japonês Nujabes (1974-2010), imortalizada em "Battlecry", tema do aclamado anime Samurai Champloo, e na cultuada série "Luv(sic)".

Lançada postumamente pela Hydeout Productions, a hexalogia de seis partes mescla batidas orgânicas de boom bap, samples refinados de soul e jazz latino. O projeto carrega um peso emocional indescritível. Após a trágica morte de Nujabes em 2010, Shing02 dedicou-se a finalizar a obra, chegando a resgatar o arranjo base da faixa "Grand Finale" diretamente do celular do produtor. O título traz um jogo de palavras. Ao mesmo tempo em que a pronúncia em inglês soa como lovesick ("doente de amor"), o uso do termo latino (sic) entre parênteses indica uma citação mantida intencionalmente com suas imperfeições. Longe dos clichês comerciais, a obra funciona como uma honesta carta de amor dedicada à "deusa da música".

Essa busca por cura e conexão espiritual ganha um significado ainda mais profundo no contexto de capítulos específicos, como a célebre "Luv(sic) Part 2". Composta logo após o traumático cenário global do 11 de setembro de 2001, a música canalizou uma onda de angústia coletiva para transformá-la em um manifesto de esperança e resiliência, rimando sobre superar tragédias e abraçar todas as facetas de si mesmo para seguir em frente.

Os ingressos para a apresentação inédita no Circo Voador, no Rio de Janeiro, já estão à venda.

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LUV (Sic) HEXALOGY NO CIRCO VOADOR - Shing02 - Spin Master A-1 - Sam Nakamura

RIO DE JANEIRO

Quando: 20 de outubro - Terça-feira, a partir das 19h

Onde: Circo Voador: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro/RJ

Classificação etária: 18 anos (Maiores de 14 anos entram acompanhados de pais ou responsáveis legais).

Vendas online: https://www.eventim.com.br/event/luv-sic-hexalogy-no-circo-voador-circo-voador-22059511/

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