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Motociclista morre ao passar sobre cabo energizado durante temporal em BH

Incidente aconteceu na esquina da Rua Rafael Magalhães com a Avenida do Contorno. Homem sofreu parada cardiorrespiratória e morreu no Hospital João XXIII

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/10/2026 11:39

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A morte ocorreu em meio aos estragos provocados pela forte tempestade que atingiu a capital mineira
A morte ocorreu em meio aos estragos provocados pela forte tempestade que atingiu a capital mineira crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 32 anos morreu após passar sobre um cabo energizado rompido e atravessado na via durante o temporal que atingiu Belo Horizonte nesse domingo (25/10). O incidente ocorreu na esquina da Rua Rafael Magalhães com a Avenida do Contorno, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no Hospital João XXIII.

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Duas viaturas da corporação atenderam à ocorrência. Ao chegar ao local, os militares constataram que o homem estava sem pulso e iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Um desfibrilador também foi utilizado na tentativa de reanimá-lo.

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Posteriormente, a Unidade de Resgate levou o motociclista ao Hospital João XXIII, onde a equipe médica deu continuidade aos procedimentos de reanimação, sem sucesso. A motocicleta ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

Mais cedo, uma árvore de grande porte da espécie tipuana caiu na Avenida do Contorno, no trecho entre a Rua Marquês de Maricá e a Avenida Prudente de Morais, no sentido Savassi. Arrancada pela raiz, a árvore bloqueou a pista e provocou a interdição do trânsito.

A morte ocorreu em meio aos estragos provocados pela forte chuva que atingiu a capital mineira, acompanhada por rajadas de vento superiores a 89 km/h. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram recebidos 196 chamados relacionados a quedas de árvores e riscos de queda em Belo Horizonte.

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Do total, 123 ocorrências envolveram a retirada de árvores caídas em ruas e avenidas. Outras 36 foram de árvores que atingiram residências, enquanto 21 envolveram quedas sobre veículos. Os militares também atenderam a 16 chamados para o corte de árvores com risco iminente de queda.

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