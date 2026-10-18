Vídeo: padre morre atingido por cruz que caiu do altar durante missa

Um padre morreu depois de ter a sua cabeça atingida por uma cruz de madeira com a imagem de Jesus Cristo que se desprendeu da parede do altar no sábado (17/10), no Equador. As imagens (veja o vídeo) foram transmitidas ao vivo por meio de uma live da celebração.

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O pároco Patricio Alfredo Sánchez Molinari fazia a celebração eucarística no altar da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Guayaquil.

O ato religioso era promovido pela própria paróquia e pela Congregação do Santíssimo Redentor com a finalidade de realizar a missa católica e prestar assistência pastoral aos fiéis.

A celebração visava fiéis da comunidade católica local e internautas que acompanhavam a transmissão em busca de recolhimento espiritual, oração e comunhão.













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O acidente ocorreu após quase 30 horas depois de iniciada a transmissão ao vivo, instante em que a peça de madeira afixada à parede atrás do presbitério se solta e atinge o sacerdote.

Imediatamente após a queda da estrutura, as pessoas presentes no templo interromperam o rito para prestar os primeiros socorros. O religioso, contudo, não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari integrava a Congregação do Santíssimo Redentor, ordem fundada por Santo Afonso Maria de Ligório em 1732 e tradicionalmente ligada à devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A Arquidiocese de Guayaquil formalizou o anúncio do falecimento por meio de comunicado institucional assinado pelo arcebispo, cardeal Luis Gerardo Cabrera Herrera, solidarizando-se com familiares, amigos e membros da congregação redentorista.

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As autoridades eclesiásticas não divulgaram laudos técnicos sobre o sistema de fixação da peça nem esclareceram as falhas estruturais que ocasionaram o desprendimento.