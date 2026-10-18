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MORTE NA MISSA

Vídeo: padre morre atingido por cruz que caiu do altar durante missa

O sacerdote Patricio Sánchez Molinari realizava celebração transmitida pela internet quando a peça de madeira se desprendeu da parede e caiu sobre sua cabeça

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Estado de Minas
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Repórter
18/10/2026 12:00

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Padre morreu depois de ser atingido na cabeça por uma cruz com imagem de Jesus Cristo durante missa com transmissão ao vivo
Padre morreu depois de ser atingido na cabeça por uma cruz com imagem de Jesus Cristo durante missa com transmissão ao vivo crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um padre morreu depois de ter a sua cabeça atingida por uma cruz de madeira com a imagem de Jesus Cristo que se desprendeu da parede do altar no sábado (17/10), no Equador. As imagens (veja o vídeo) foram transmitidas ao vivo por meio de uma live da celebração.

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O pároco Patricio Alfredo Sánchez Molinari fazia a celebração eucarística no altar da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Guayaquil.



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O ato religioso era promovido pela própria paróquia e pela Congregação do Santíssimo Redentor com a finalidade de realizar a missa católica e prestar assistência pastoral aos fiéis.


A celebração visava fiéis da comunidade católica local e internautas que acompanhavam a transmissão em busca de recolhimento espiritual, oração e comunhão.





 

 

 


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O acidente ocorreu após quase 30 horas depois de iniciada a transmissão ao vivo, instante em que a peça de madeira afixada à parede atrás do presbitério se solta e atinge o sacerdote.



Imediatamente após a queda da estrutura, as pessoas presentes no templo interromperam o rito para prestar os primeiros socorros. O religioso, contudo, não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto.



Patricio Alfredo Sánchez Molinari integrava a Congregação do Santíssimo Redentor, ordem fundada por Santo Afonso Maria de Ligório em 1732 e tradicionalmente ligada à devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.



A Arquidiocese de Guayaquil formalizou o anúncio do falecimento por meio de comunicado institucional assinado pelo arcebispo, cardeal Luis Gerardo Cabrera Herrera, solidarizando-se com familiares, amigos e membros da congregação redentorista.

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As autoridades eclesiásticas não divulgaram laudos técnicos sobre o sistema de fixação da peça nem esclareceram as falhas estruturais que ocasionaram o desprendimento.


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