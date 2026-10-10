Estrelas do cinema americano que carregam raízes italianas na família

John Turturro – Nascido em Nova York, em 28 de fevereiro de 1957, o ator tem ascendência italiana pelos dois lados da família. Seu pai, Nicholas, nasceu na região da Apúlia, no sul da Itália, enquanto sua mãe, Katherine, também era descendente de italianos. Destacou-se em filmes como “Faça a Coisa Certa” (1989), “Barton Fink” (1991) e na franquia “Transformers”. Foto: Neil Grabovsky - Flickr