Celebridades e TV
Estrelas do cinema americano que carregam raízes italianas na família
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Essa herança atravessou gerações, preservando tradições familiares e influências culturais que marcaram a trajetória de grandes nomes do cinema, da música e da televisão. Conheça algumas dessas celebridades. Foto: pixabay
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Marisa Tomei – Nascida em Nova York, em 4 de dezembro de 1964, a atriz tem ascendência italiana tanto pelo lado paterno quanto pelo materno. Sua família preserva raízes culturais ligadas à Itália. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Meu Primo Vinny” (1992), também se destacou em “O Lutador” (2008) e nos filmes do Homem-Aranha. Foto: divulgação
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Danny DeVito – Nascido em Nova Jersey, em 17 de novembro de 1944, o ator tem ascendência italiana pelos dois lados da família, com raízes no sul da Itália. Conhecido por sua baixa estatura e seu talento para a comédia, destacou-se em filmes como “Irmãos Gêmeos” (1988), “Batman: O Retorno” (1992) e “Matilda” (1996). Foto: Divulgação
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Robert De Niro – Nascido em Nova York, em 17 de agosto de 1943, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno. Em 2006, obteve a cidadania italiana, passando a ter dupla nacionalidade. Vencedor de dois Oscars, destacou-se em clássicos como “O Poderoso Chefão: Parte II” (1974), “Taxi Driver” (1976) e “Touro Indomável” (1980). Foto: Ron Charles - Flickr
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John Turturro – Nascido em Nova York, em 28 de fevereiro de 1957, o ator tem ascendência italiana pelos dois lados da família. Seu pai, Nicholas, nasceu na região da Apúlia, no sul da Itália, enquanto sua mãe, Katherine, também era descendente de italianos. Destacou-se em filmes como “Faça a Coisa Certa” (1989), “Barton Fink” (1991) e na franquia “Transformers”. Foto: Neil Grabovsky - Flickr
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Steve Buscemi – Nascido em Nova York, em 13 de dezembro de 1957, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno, com raízes na Sicília. Antes de alcançar a fama, trabalhou como bombeiro em Nova York. Destacou-se em filmes como “Cães de Aluguel” (1992), “Fargo” (1996) e na série “Boardwalk Empire”, pela qual recebeu um Globo de Ouro. Foto: Instagram @Stevebuscemi
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Al Pacino – Nascido em Nova York, em 25 de abril de 1940, o ator tem ascendência italiana pelos dois lados da família, com raízes nas cidades sicilianas de Corleone e San Fratello. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por “Perfume de Mulher” (1992), consagrou-se em clássicos como “O Poderoso Chefão” (1972) e “Scarface” (1983). Foto: Peter Christian - Flickr
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Mira Sorvino – Nascida em Nova Jersey, em 28 de setembro de 1967, a atriz tem ascendência italiana pelo lado paterno. É filha do ator Paul Sorvino, de família ítalo-americana com raízes no sul da Itália. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Poderosa Afrodite” (1995), também se destacou em “Romy e Michele” (1997). Foto: gdcgraphics - wikimedia commons
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Zachary Quinto – Nascido em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 2 de junho de 1977, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno e raízes irlandesas pelo materno. Ganhou fama ao interpretar o vilão Sylar na série “Heroes” e o personagem Spock nos filmes da franquia “Star Trek”, iniciada em 2009. Foto: Dave Allocca - Flickr
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Lindsay Lohan – Nascida em Nova York, em 2 de julho de 1986, a atriz e cantora tem ascendência italiana e irlandesa pelo lado paterno. Começou a carreira ainda criança e ganhou fama com filmes como “Operação Cupido” (1998), “Sexta-Feira Muito Louca” (2003) e “Meninas Malvadas” (2004), tornando-se um dos rostos mais conhecidos do cinema adolescente dos anos 2000. Foto: Instagram @lindsaylohan
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Sylvester Stallone – Nascido em Nova York, em 6 de julho de 1946, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno, com raízes na região da Apúlia, no sul da Itália. Seu pai, Frank Stallone Sr., era filho de imigrantes italianos. Astro de Hollywood, consagrou-se como protagonista das franquias “Rocky” e “Rambo”, tornando-se um dos maiores nomes do cinema de ação. Foto: Geoges Biaro/Wikimédia Commons
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John Travolta – Nascido em Nova Jersey, em 18 de fevereiro de 1954, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno e raízes irlandesas pelo materno. Seu avô paterno, Salvatore Travolta, era de origem italiana. Alcançou fama mundial com “Os Embalos de Sábado à Noite” (1977) e “Grease” (1978), além de marcar sua carreira com “Pulp Fiction” (1994). Foto: Youtube/ ScreenSlam
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Mark Ruffalo – Nascido em Wisconsin, em 22 de novembro de 1967, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno, com raízes na região da Calábria, no sul da Itália. Conhecido mundialmente por interpretar o Hulk nos filmes da Marvel, também se destacou em produções como “Zodíaco” (2007), “Spotlight: Segredos Revelados” (2015) e “Pobres Criaturas” (2023). Foto: Gage Skidmore - Flickr
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Chris Evans – Nascido em Boston, em 13 de junho de 1981, o ator tem ascendência italiana e irlandesa pelo lado materno. Conhecido mundialmente por interpretar o Capitão América nos filmes da Marvel, também se destacou em produções como “Entre Facas e Segredos” (2019) e “Expresso do Amanhã” (2013). Foto: Divulgação Disney
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Liv Tyler – Nascida em Nova York, em 1º de julho de 1977, a atriz é filha do cantor Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, e da modelo Bebe Buell. Tem ascendência italiana pelo lado paterno, além de raízes alemãs, polonesas e inglesas. Ganhou projeção internacional com “Armageddon” (1998) e interpretou Arwen na trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001–2003). Foto: Divulgação
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Jennifer Aniston – Nascida na Califórnia, em 11 de fevereiro de 1969, a atriz tem ascendência grega pelo lado paterno e raízes italianas, inglesas e irlandesas pelo materno. Filha do ator John Aniston, de origem grega, alcançou fama mundial ao interpretar Rachel Green na série “Friends” (1994–2004). Também se destacou em filmes como “Marley & Eu” (2008) e na série “The Morning Show”. Foto: Domínio Público
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Steve Carell – Nascido em Concord, Massachusetts, em 16 de agosto de 1962, o ator tem ascendência italiana pelo lado paterno. Seu avô nasceu com o sobrenome Caroselli, posteriormente abreviado para Carell. Ganhou fama mundial como Michael Scott na série “The Office” e destacou-se em filmes como “O Virgem de 40 Anos” (2005) e “Foxcatcher” (2014), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Foto: divulgação
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Lara Flynn Boyle – Nascida em Davenport, Iowa, em 24 de março de 1970, a atriz tem ascendência italiana, além de raízes irlandesas e alemãs. Ganhou destaque ao interpretar Donna Hayward na série “Twin Peaks” (1990–1991) e Helen Gamble em “O Desafio” (The Practice). Também participou do filme “Homens de Preto II” (2002), no papel da vilã Serleena. Foto: Lissa Arn - Flickr
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Bradley Cooper – Nascido na Filadélfia, em 5 de janeiro de 1975, o ator tem ascendência italiana pelo lado materno e raízes irlandesas pelo paterno. Ganhou projeção internacional com a comédia “Se Beber, Não Case!” (2009) e destacou-se em filmes como “O Lado Bom da Vida” (2012), “Sniper Americano” (2014) e “Nasce Uma Estrela” (2018), que também dirigiu. Foto: divulgação
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