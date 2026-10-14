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Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano
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Produzido principalmente a partir de uvas fermentadas, o arak passa por duas ou trÃªs destilaÃ§Ãµes, com adiÃ§Ã£o de anis na etapa final. Transparente, sem adiÃ§Ã£o de aÃ§Ãºcar e com teor alcoÃ³lico geralmente entre 50% e 60%, pertence Ã tradiÃ§Ã£o dos destilados anisados, que inclui o ouzo grego, o raki turco e o pastis francÃªs. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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O nome “arak” significa “suor” em árabe, uma referência às gotas que se formam durante o processo de destilação. Em muitas regiões do Líbano, a produção da bebida ainda segue métodos artesanais transmitidos entre gerações. Alguns produtores envelhecem o destilado em recipientes de barro por vários meses, o que ajuda a suavizar os sabores e criar características mais complexas. Foto: Divulgação
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Tradicionalmente, o arak quase nunca é consumido puro. A bebida costuma ser misturada com água gelada e gelo, geralmente na proporção de uma parte de arak para duas ou três partes de água. Foto: Divulgação
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Quando isso acontece, o líquido transparente ganha uma aparência esbranquiçada e leitosa, efeito conhecido como louche. Essa mudança ocorre porque os óleos naturais do anis se tornam insolúveis em contato com a água. Foto:
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O sabor do arak é marcante, herbal e seco, o que faz dele uma bebida muito associada à gastronomia do Líbano. Ele normalmente acompanha pratos compartilhados conhecidos como mezze, como homus, tabule, kafta e pastas temperadas. Seu perfil aromático também combina bem com ingredientes cítricos, ervas frescas e especiarias. Foto: Divulgação
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Nos Ãºltimos anos, bartenders passaram a explorar o arak na coquetelaria moderna. A bebida pode substituir absinto ou outros destilados anisados em receitas clÃ¡ssicas e tambÃ©m aparece em combinaÃ§Ãµes com gin, limÃ£o, hortelÃ£, pepino e ginger beer. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Por ter sabor intenso de anis, o arak costuma ser usado em pequenas quantidades nos drinques, sem encobrir os demais ingredientes. A bebida combina com frutas cítricas e ervas aromáticas, acrescentando um toque marcante e refrescante aos coquetéis. Foto: imagem gerada por i.a
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