Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano

O nome “arak” significa “suor” em árabe, uma referência às gotas que se formam durante o processo de destilação. Em muitas regiões do Líbano, a produção da bebida ainda segue métodos artesanais transmitidos entre gerações. Alguns produtores envelhecem o destilado em recipientes de barro por vários meses, o que ajuda a suavizar os sabores e criar características mais complexas. Foto: Divulgação