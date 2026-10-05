LEITOR FALA SOBRE O USO DA PALAVRA AMIZADE

“Um lindo, profundo e emocionante samba do grupo Fundo de Quintal me fez refletir sobre o uso da palavra 'amizade' nos dias de hoje. Lendo e ouvindo as mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e figuras políticas, como Flávio Bolsonaro (PL) e Davi Alcolumbre (União Brasil), entre outros, chama a atenção a recorrência de expressões como 'irmão', 'irmãozão' e 'te amo', denotando uma suposta 'profunda amizade'. Qual nada. O que aparece é uma desavergonhada troca de favores: o uso de cargos e influência em meio a dinheiro, viagens, jatinhos, festas, orgias, bebidas e sabe-se lá mais o quê. É aí que a palavra 'amizade' perde densidade e significado. Quando afagos, interesses e conveniências se confundem, chamar isso de amizade parece esvaziar o próprio sentido da palavra.”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP