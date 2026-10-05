Atendimento gratuito com cães para crianças neurodivergentes

A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e o Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apresentam, no dia 8 de outubro, às 14h, um novo atendimento gratuito para crianças neurodivergentes com a participação dos cães da Matilha Terapêutica do batalhão. A iniciativa amplia as atividades de cuidado oferecidas às famílias durante o processo de reconstrução da Santa Casa.

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Segundo o chefe do Serviço de Homeopatia da Santa Casa - Ambulatório de Distúrbios do Desenvolvimento Infantil, Dr Fábio de Almeida Bolognani, a cinoterapia é a vertente da Terapia Assistida por Animais (TAA) que utiliza cães treinados como co-terapeutas no tratamento de condições físicas, psíquicas e motoras. Os benefícios incluem a melhoria da saúde mental, a socialização e melhora cognitiva e emocional de pessoas com TEA e a reabilitação motora.

Os atendimentos serão realizados no período da tarde, sem custo para as famílias. A proposta é proporcionar acolhimento, interação e estímulos por meio do contato das crianças com os cães.

A diretora geral da Santa Casa, Juliana de Simone, destaca que o novo serviço gratuito integra o processo de reconstrução da entidade. “A missão central da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro é cuidar das pessoas com assistência médica de qualidade, compaixão e respeito à dignidade de cada paciente. A instituição relaciona esse compromisso à sua tradição de caridade, iniciada no Rio em 1582. E vamos cumpri-la à risca”, destaca a diretora.

“Reconstruir o hospital da Santa Casa significa também abrir caminhos para novas formas de cuidado. Essa parceria nos permite acolher crianças e famílias em um atendimento gratuito, atento às necessidades de cada criança. Queremos que a retomada da instituição seja percebida pelas pessoas no acesso a iniciativas como esta”, afirma o professor Dr. Ricardo Cavalcanti, diretor do hospital da Santa Casa.

Uma revisão publicada em 2024 na revista ?Children (revista internacional sobre saúde infantil publicada pela editora MDPI, na Basiléia, Suíça)? analisou 19 artigos sobre intervenções com cães para crianças e adolescentes autistas. Em 16 deles, os pesquisadores identificaram resultados favoráveis à comunicação ou à interação social. O número corresponde aos estudos com resultados positivos, e não à proporção de crianças beneficiadas.

Outra revisão, publicada no ?The British Journal of Psychiatry?, reuniu ensaios clínicos com crianças e adultos com diferentes condições de saúde mental e do neurodesenvolvimento. Dos 14 estudos que avaliaram habilidades sociais ou comportamento, oito encontraram benefícios em comparação com o grupo de controle e seis não encontraram. Os autores destacam a necessidade de pesquisas mais rigorosas. A participação dos cães é, portanto, uma possibilidade de apoio ao cuidado, sem promessa de resultados individuais ou substituição dos acompanhamentos indicados a cada criança.

Serviço - apresentação do atendimento assistido por cães

Data: 8 de outubro de 2026

Horário: 14h

Local: Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro

Realização: Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e Batalhão de Ações com Cães da PMERJ

Atendimentos: gratuitos, no período da tarde

Inscrições e informações: Serviço de Homeopatia – Ambulatório de Distúrbios do Desenvolvimento Infantil da Santa Casa

Atendimento em horário comercial:

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