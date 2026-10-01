Persianas automatizadas ganham espaço em projetos de casas inteligentes em BH

A procura por persianas automatizadas e por projetos de casa inteligente avança em Belo Horizonte. Quem constrói ou reforma já trata a automação como parte do projeto desde a planta, e não como um acessório de última hora. O motivo é prático: controlar a luz natural com um toque, ou até sem tocar em nada, traz conforto, privacidade e economia na conta de energia.

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Nesse cenário, surge uma dúvida frequente entre os consumidores: qual é, afinal, a diferença entre uma persiana motorizada e uma persiana automatizada? Os dois termos costumam ser usados como sinônimos, mas descrevem tecnologias diferentes.

Motorizada ou automatizada: onde está a diferença

A persiana motorizada resolve a parte mecânica. Um motor tubular instalado no eixo elimina o esforço de puxar cordas ou correntes, e o acionamento acontece por controle remoto de radiofrequência ou por interruptor na parede. A cortina se move sozinha, mas depende de um comando direto de quem está no ambiente.

Já a persiana automatizada acrescenta a inteligência. O motor passa a se conectar à rede da casa e responde ao celular, a assistentes de voz como Alexa, Google Home e Apple HomeKit e a rotinas programadas. É possível definir horários, criar cenas e vincular o fechamento a sensores de temperatura ou de luminosidade. Toda persiana automatizada é motorizada, mas nem toda persiana motorizada é automatizada.

Conforto térmico e o clima de Belo Horizonte

Em bairros verticalizados e de fachadas envidraçadas, como Vila da Serra, Buritis e Belvedere, o sol do fim da tarde esquenta os ambientes e pesa no uso do ar-condicionado. Nesses casos, a automação deixa de ser apenas sofisticação e passa a ter efeito direto no orçamento da casa.

Uma das aplicações mais usadas é a chamada cena de bloqueio térmico. Combinando tecidos de tela solar com programação, a varanda pode fechar automaticamente às 14h, protegendo pisos de madeira, tapetes e móveis contra os raios UV e reduzindo a carga sobre o ar-condicionado. Lojas especializadas, como a Cortiflex Persianas, orientam que a escolha do tecido e a do motor devem ser feitas em conjunto, já que uma interfere no desempenho da outra. Para ver modelos, acesse o site da empresa Cortiflex Persianas.

Além do calor, a rotina da casa também ganha. Cenas programadas abrem as persianas aos poucos pela manhã, simulam presença durante viagens e fecham o ambiente na hora de assistir a um filme, tudo com um único comando.

O que prever no projeto elétrico

A infraestrutura é o ponto que mais gera retrabalho. Quem pretende ter janelas conectadas precisa pensar nela antes do fechamento do forro de gesso. Quatro itens merecem atenção:

Alimentação elétrica: motores com fio exigem um ponto de energia, de 110 V ou 220 V, dentro do cortineiro ou na lateral da sanca. Modelos a bateria atendem os casos em que não é possível quebrar paredes;

Hub ou Wi-Fi nativo: motores de radiofrequência precisam de um hub para acessar a internet. Projetos de alto padrão preferem modelos com Zigbee ou Wi-Fi nativo, que respondem mais rápido e mantêm a programação em caso de queda de energia;

Rede estável: um roteador que não alcança a janela compromete o comando por voz. Redes mesh bem dimensionadas evitam atrasos;

Dimensionamento do motor: o peso do tecido e o tamanho do vão definem a força necessária, medida em newton-metro (Nm). Motor fraco superaquece; motor superdimensionado encarece o projeto sem necessidade.

O papel da consultoria especializada

Comprar a persiana é só uma etapa. O valor do projeto está na consultoria capaz de ler a planta elétrica, orientar o gesseiro e especificar o motor ideal para cada ambiente. Quem busca cortinas e persianas sob medida em Belo Horizonte encontra na assessoria técnica a garantia de medidas precisas, acabamento alinhado e um sistema que acompanha a rotina da família sem aparecer no dia a dia.

Um projeto bem planejado permite começar por uma sala e incluir os demais ambientes depois, sem trocar motores nem refazer a instalação.

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Para conhecer modelos, tecidos e opções de automação, o caminho é visitar o site da Cortiflex Persianas e conferir as soluções para cada tipo de ambiente. Fotos de projetos, novidades e inspirações também são divulgadas no Instagram da Cortiflex Persianas, onde é possível acompanhar de perto o trabalho da loja.