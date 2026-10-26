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Lotofácil 3814: aposta de BH leva mais de R$ 2,1 milhões

Bilhete acertou as 15 dezenas e divide o prêmio principal com uma aposta de Santana/AP; próximo concurso será nesta terça-feira (27/10)

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Estado de Minas e Fiocruz
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Repórter
26/10/2026 22:30 - atualizado em 26/10/2026 22:31

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A Lotofácil premiou uma aposta de Belo Horizonte com R$ 2,1 milhões no sorteio desta segunda-feira (26/10)
A Lotofácil premiou uma aposta de Belo Horizonte com R$ 2,1 milhões no sorteio desta segunda-feira (26/10) crédito: Samarone Xavier/Especial EM

Uma aposta de Belo Horizonte foi premiada na Lotofácil 3814, sorteada nesta segunda-feira (26/10) pela Caixa, ao acertar as 15 dezenas: 25 - 21 - 09 - 22 - 15 - 08 - 13 - 17 - 24 - 04 - 01 - 16 - 06 - 12 - 18.

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Outro prêmio saiu para Santana/AP. Cada uma das duas apostas ganhadoras vai receber R$ 2.134.251,70.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (27/10), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. 

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Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números, entre 01 e 25, e concorre a prêmios ao acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 dezenas.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são pagos somente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrem em um prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência.

Quem apostar pela internet poderá receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, para valores líquidos de até R$ 1.581,44 (R$ 2.259,20 brutos).

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Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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