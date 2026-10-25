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NOVA CHANCE

Mega-Sena acumula e próximo prêmio será de R$ 300 milhões

A Caixa Loterias antecipou para sábado os sorteios previstos para este domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições

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AB
Agência Brasil
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Repórter
25/10/2026 08:58

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Mega-Sena: prepare-se para a semana com 5 sorteios consecutivos
Apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas em casas lotéricas ou on-line até as 20h de cada sorteio crédito: Divulgação/CAIXA

Ninguém acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.074 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (24/10). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 300 milhões para a nova rodada.

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Os números sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.



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A quina teve 175 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 30.318,56. Ao todo, 10 apostas de Minas Gerais, incluindo duas em Belo Horizonte, tiveram cinco acertos.


A quadra saiu para 11.643 apostas, no valor de R$ 651 cada. A Caixa contabilizou 828 jogos que acertaram quatro vezes em Minas Gerais.


A Caixa Loterias antecipou para sábado os sorteios previstos para este domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições.




Apostas


O próximo concurso ocorre na segunda-feira (26), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


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