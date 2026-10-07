Quais benefícios serão reajustados com o salário mínimo de R$ 1.741 em 2027

O governo federal projeta que o salário mínimo chegue a R$ 1.741 em 2027, um aumento que impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. A estimativa, incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), prevê um reajuste de 7,4% e revisa para cima a projeção anterior, que era de R$ 1.717. O valor serve como base para corrigir uma série de benefícios sociais e previdenciários, alterando os valores de aposentadorias, pensões e seguro-desemprego.

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Essa projeção é importante para o planejamento econômico do país, alinhado à meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Contudo, o valor final só será confirmado próximo ao ano de vigência, pois depende de variáveis econômicas. O valor definitivo, que consolida o cálculo, só será conhecido em dezembro de 2026, após a divulgação do INPC de novembro.

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Como o novo salário mínimo é calculado?

A política de valorização permanente do salário mínimo determina que o reajuste anual seja baseado na soma de dois fatores. O primeiro é a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos 12 meses anteriores, que garante a reposição do poder de compra perdido para a inflação. O segundo é a taxa de crescimento real do PIB de dois anos antes, que proporciona um ganho real aos trabalhadores. Para o cálculo de 2027, por exemplo, será considerada a taxa de crescimento do PIB de 2025, projetada em 2,3%.

Quais benefícios do INSS são reajustados?

Diversos pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão atrelados ao piso nacional. Com o novo valor, quem recebe o benefício mínimo passa a ter o valor corrigido automaticamente. A regra se aplica a:

Aposentadorias;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-reclusão;

Salário-maternidade.

Valores projetados para aposentadorias e pensões

Com a projeção de R$ 1.741 para 2027, todos os beneficiários do INSS que recebem o piso terão seu pagamento atualizado para este valor. Aqueles que recebem acima do mínimo também terão um reajuste, mas este seguirá apenas a variação do INPC acumulado no ano anterior, sem o acréscimo do crescimento do PIB.

Outros benefícios que sobem com o piso nacional

Além das aposentadorias e pensões, o reajuste do salário mínimo afeta diretamente outros programas sociais importantes. O aumento garante que os valores pagos por eles acompanhem a valorização do piso salarial, mantendo o suporte financeiro a populações vulneráveis e trabalhadores.

Qual será o valor do BPC em 2027?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda, equivale a um salário mínimo. Portanto, com a confirmação do novo piso, o valor do BPC em 2027 será de R$ 1.741 mensais.

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Como ficam o seguro-desemprego e o abono salarial?

O seguro-desemprego também tem seu valor mínimo corrigido pelo piso nacional. Nenhuma parcela do benefício pode ser inferior ao salário mínimo vigente, garantindo que o trabalhador demitido sem justa causa receba, no mínimo, R$ 1.741. Contudo, o benefício pode ser superior, dependendo da média salarial anterior do trabalhador. Já o abono salarial PIS/Pasep tem seu teto de pagamento fixado no valor do salário mínimo, sendo pago aos trabalhadores que se enquadram nas regras do programa.