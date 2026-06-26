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Salário mínimo x inflação: quanto você realmente ganha com o reajuste atual

Com reajuste de 6,79% em 2026, entenda como o cálculo do salário mínimo busca compensar a inflação e o que mudou nos últimos anos

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
26/06/2026 17:47

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Salário mínimo x inflação: quanto você realmente ganha com o reajuste atual
A valorização do salário mínimo busca preservar o poder de compra dos trabalhadores brasileiros diante da inflação. crédito: iStock

O salário mínimo de R$ 1.621, vigente desde janeiro de 2026, representa um reajuste de 6,79% em relação ao valor de 2025 (R$ 1.518). Essa atualização levanta uma questão central para milhões de brasileiros: o aumento consegue de fato compensar a alta dos preços? A resposta está na política de valorização permanente, que determina como o cálculo é feito anualmente no país.

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A principal dúvida é se o poder de compra foi mantido ou ampliado. Entender a relação entre o piso nacional e a inflação é fundamental para planejar o orçamento doméstico e compreender o cenário econômico atual.

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Como o reajuste do salário mínimo é calculado?

A regra atual para o reajuste do salário mínimo busca garantir um aumento real, ou seja, acima da inflação. Para isso, a fórmula considera dois fatores principais: a inflação do ano anterior e o crescimento da economia de dois anos antes.

O cálculo funciona assim: soma-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses ao percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) consolidado de dois anos antes. O valor de 2026, por exemplo, utilizou o INPC acumulado em 2025 (4,18%) e o crescimento do PIB de 2024.

Esse modelo tem como objetivo assegurar que os trabalhadores não apenas recuperem as perdas com a inflação, mas também participem dos ganhos de produtividade do país.

Qual o impacto real no dia a dia?

Quando o salário mínimo sobe acima da inflação, a expectativa é de um aumento no consumo das famílias. Com mais dinheiro em circulação, as pessoas tendem a comprar mais, o que pode aquecer a economia.

Por outro lado, um aumento súbito na demanda pode pressionar os preços, gerando mais inflação se a oferta de produtos e serviços não acompanhar.

Além de impactar diretamente os salários de milhões de trabalhadores formais, o reajuste serve como referência para uma série de benefícios sociais e previdenciários. A mudança no valor afeta:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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