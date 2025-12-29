Salário mínimo de 2026; entenda o novo valor e data de vigência

O governo federal confirmou que o salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621. O novo valor, que segue a política permanente de valorização, foi oficializado por meio do Decreto nº 12.797, publicado em 23 de dezembro de 2025.

O piso nacional passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, com o primeiro pagamento ocorrendo no início de fevereiro. A medida impacta a vida de milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de balizar o valor de benefícios como o abono salarial PIS/Pasep e o seguro-desemprego.

Leia Mais

Como o cálculo do salário mínimo é feito

A regra para o reajuste anual combina a reposição da inflação com um ganho real. O cálculo considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) consolidada de dois anos antes, proporcionando um aumento acima da inflação sempre que a economia cresce.

Detalhes do reajuste de 2026

Para chegar ao valor de 2026, o governo partiu do salário mínimo de 2025, que é de R$ 1.518. A este valor foi aplicada a variação do INPC de 2025, que fechou em 4,18%, e o crescimento do PIB de 2024, que foi de 3,4%, anunciados pelo site oficial do governo federal. No entanto, devido às regras do novo arcabouço fiscal, o ganho real foi limitado ao teto de 2,5%.

O reajuste total foi de 6,79%, resultando no piso de R$ 1.621. O valor representa um aumento nominal de R$ 103 em relação ao ano anterior. Com a oficialização, o valor diário do mínimo passa a ser de R$ 54,04 e o valor por hora, de R$ 7,37.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.