Salário mínimo pode chegar a R$ 1.819 em 2028; veja novas projeções
Governo Federal enviou ao Congresso a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com as estimativas para os próximos anos; entenda como o cálculo é feito.
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Em 2026, o salário mínimo vigente no Brasil é de R$ 1.621. O Governo Federal, no entanto, já apresentou as novas projeções para os próximos anos no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviado ao Congresso Nacional. A expectativa é que o valor continue subindo e chegue a R$ 1.819 em 2028.
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A política de valorização do salário mínimo, que garante ganhos reais aos trabalhadores, é a base para esses cálculos. A regra de reajuste considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, somada ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Essa fórmula assegura a reposição da inflação e um aumento real atrelado ao crescimento da economia.
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Os valores apresentados na LDO são estimativas e podem sofrer alterações, pois dependem do comportamento real da economia. Caso a inflação ou o crescimento do PIB sejam diferentes do previsto, os números finais podem ser ajustados. Com base no cenário atual, as projeções são:
2026: R$ 1.621 (valor vigente)
2027: R$ 1.717
2028: R$ 1.819
O impacto dessas projeções vai além do salário direto. Todos os benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, além do seguro-desemprego e do abono salarial PIS/Pasep, são corrigidos com base no piso nacional. Portanto, a valorização do mínimo beneficia diretamente uma grande parcela da população brasileira.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.