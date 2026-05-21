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Salário mínimo pode chegar a R$ 1.819 em 2028; veja novas projeções

Governo Federal enviou ao Congresso a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com as estimativas para os próximos anos; entenda como o cálculo é feito.

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
21/05/2026 11:37

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Salário mínimo pode chegar a R$ 1.819 em 2028; veja novas projeções
A valorização do salário mínimo, com suas projeções para os próximos anos, impacta diretamente os rendimentos de milhões de brasileiros. crédito: iStock

Em 2026, o salário mínimo vigente no Brasil é de R$ 1.621. O Governo Federal, no entanto, já apresentou as novas projeções para os próximos anos no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviado ao Congresso Nacional. A expectativa é que o valor continue subindo e chegue a R$ 1.819 em 2028.

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A política de valorização do salário mínimo, que garante ganhos reais aos trabalhadores, é a base para esses cálculos. A regra de reajuste considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, somada ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Essa fórmula assegura a reposição da inflação e um aumento real atrelado ao crescimento da economia.

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Veja as projeções do salário mínimo

Os valores apresentados na LDO são estimativas e podem sofrer alterações, pois dependem do comportamento real da economia. Caso a inflação ou o crescimento do PIB sejam diferentes do previsto, os números finais podem ser ajustados. Com base no cenário atual, as projeções são:

  • 2026: R$ 1.621 (valor vigente)

  • 2027: R$ 1.717

  • 2028: R$ 1.819

O impacto dessas projeções vai além do salário direto. Todos os benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, além do seguro-desemprego e do abono salarial PIS/Pasep, são corrigidos com base no piso nacional. Portanto, a valorização do mínimo beneficia diretamente uma grande parcela da população brasileira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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