Reajuste das aposentadorias do INSS acima do mínimo sai nesta sexta-feira (9)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem acima do salário mínimo -fixado neste ano em R$ 1.621- conhecerão o índice de correção dos benefícios de 2026 nesta sexta-feira (9/01), com a divulgação da variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulada entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.



Assim como vem ocorrendo nos últimos anos, esses beneficiários não terão ganho real no reajuste. A correção será feita apenas pela inflação, sem aumento acima da alta dos preços.



O percentual aplicado aos benefícios acima do piso será menor do que o reajuste concedido a quem recebe o salário mínimo, que teve aumento de 6,79%. Atualmente, o piso previdenciário acompanha o reajuste do mínimo, que prevê ganho real ao considerar a inflação medida pelo INPC no período de 12 meses até novembro do ano anterior e a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, limitada a 2,5%, conforme a regra fiscal em vigor.



O advogado especialista em direito previdenciário Elimar Mello, sócio do escritório Badaró Almeida & Advogados Associados, afirma que, na prática, muitos aposentados têm uma cesta de consumo pressionada por itens que costumam subir acima da inflação média, como medicamentos, planos de saúde e serviços de cuidadores. Quando esses gastos avançam além do INPC, o reajuste anual do benefício não é suficiente para manter o padrão de vida.



Como orientação, o especialista recomenda planejamento financeiro mais conservador para aposentados, com previsão de gastos de saúde acima da inflação e manutenção de uma reserva de emergência maior e mais líquida, devido à imprevisibilidade e ao custo elevado de eventos de saúde na aposentadoria.



Hoje, aproximadamente 21,9 milhões de benefícios recebem o valor de até um salário mínimo, número que corresponde a 62,5% do total de 35,15 milhões de benefícios da Previdência Social.



O teto do INSS, valor máximo que o instituto paga em benefícios, também é reajustado pela variação do INPC.



Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2025 terão uma correção proporcional no primeiro reajuste. O índice corresponderá à variação do INPC entre o mês da concessão do benefício até o fim do ano, ou seja, equivalente ao número de meses em que o benefício foi concedido.



Os pagamentos para quem recebe acima do salário mínimo começam a ser feitos a partir de 2 de fevereiro. Para saber a data, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.



Aposentados e pensionistas também devem considerar que os valores reajustados poderão ter descontos do IR (Imposto de Renda), se estiverem acima do limite de isenção. Elimar Mello lembra que vale a nova tabela do Imposto de Renda, que zera o imposto para quem tem renda tributável mensal de até R$ 5.000 e reduz de forma gradual para quem fica entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.



Além disso, segurados a partir de 65 anos têm cota extra de isenção do Imposto de Renda sobre o valor do benefício.



*

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026

PRIMEIRO SEMESTRE

PARA QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO

Final do benefício - Jan/26 - Fev/26 - Mar/26 - Abr/26 - Mai/26 - Jun/26

1 - 26/jan - 23/fev - 25/mar - 24/abr - 25/mai - 24/jun

2 - 27/jan - 24/fev - 26/mar - 27/abr - 26/mai - 25/jun

3 - 28/jan - 25/fev - 27/mar - 28/abr - 27/mai - 26/jun

4 - 29/jan - 26/fev - 30/mar - 29/abr - 28/mai - 29/jun

5 - 30/jan - 27/fev - 31/mar - 30/abr - 29/mai - 30/jun

6 - 02/fev - 02/mar - 01/abr - 04/mai - 01/jun - 01/jul

7 - 03/fev - 03/mar - 02/abr - 05/mai - 02/jun - 02/jul

8 - 04/fev - 04/mar - 06/abr - 06/mai - 03/jun - 03/jul

9 - 05/fev - 05/mar - 07/abr - 07/mai - 05/jun - 06/jul

0 - 06/fev - 06/mar - 08/abr - 08/mai - 08/jun - 07/jul



PARA QUEM RECEBE ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO

Final do benefício - Jan/26 - Fev/26 - Mar/26 - Abr/26 - Mai/26 - Jun/26

1 e 6 - 02/fev - 02/mar - 01/abr - 04/mai - 01/jun - 01/jul

2 e 7 - 03/fev - 03/mar - 02/abr - 05/mai - 02/jun - 02/jul

3 e 8 - 04/fev - 04/mar - 06/abr - 06/mai - 03/jun - 03/jul

4 e 9 - 05/fev - 05/mar - 07/abr - 07/mai - 05/jun - 06/jul

5 e 0 - 06/fev - 06/mar - 08/abr - 08/mai - 08/jun - 07/jul



SEGUNDO SEMESTRE

PARA QUEM RECEBE O SALÁRIO MÍNIMO

Final do benefício - Jul/26 - Ago/26 - Set/26 - Out/26 - Nov/26 - Dez/26

1 - 28/jul - 25/ago - 24/set - 26/out - 24/nov - 22/dez

2 - 28/jul - 26/ago - 25/set - 27/out - 25/nov - 23/dez

3 - 29/jul - 27/ago - 28/set - 28/out - 26/nov - 28/dez

4 - 30/jul - 28/ago - 29/set - 29/out - 27/nov - 29/dez

5 - 31/jul - 31/ago - 30/set - 30/out - 30/nov - 30/dez

6 - 03/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 04/jan

7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan

8 - 05/ago - 03/set - 05/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan

9 - 06/ago - 04/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan

0 - 07/ago - 08/set - 07/out - 09/nov - 07/dez - 08/jan



PARA QUEM RECEBE ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO

Final do benefício - Jul/26 - Ago/26 - Set/26 - Out/26 - Nov/26 - Dez/26

1 e 6 - 03/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 04/jan

2 e 7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan

3 e 8 - 05/ago - 05/set - 05/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan

4 e 9 - 06/ago - 06/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

5 e 0 - 07/ago - 07/set - 07/out - 07/nov - 07/dez - 08/jan