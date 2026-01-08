Reajuste das aposentadorias do INSS acima do mínimo sai nesta sexta-feira (9)
Como ocorreu nos últimos anos, esses beneficiários não terão ganho real no reajuste. Correção será apenas pela inflação, sem aumento acima da alta de preços
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem acima do salário mínimo -fixado neste ano em R$ 1.621- conhecerão o índice de correção dos benefícios de 2026 nesta sexta-feira (9/01), com a divulgação da variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulada entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.
Assim como vem ocorrendo nos últimos anos, esses beneficiários não terão ganho real no reajuste. A correção será feita apenas pela inflação, sem aumento acima da alta dos preços.
O percentual aplicado aos benefícios acima do piso será menor do que o reajuste concedido a quem recebe o salário mínimo, que teve aumento de 6,79%. Atualmente, o piso previdenciário acompanha o reajuste do mínimo, que prevê ganho real ao considerar a inflação medida pelo INPC no período de 12 meses até novembro do ano anterior e a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, limitada a 2,5%, conforme a regra fiscal em vigor.
O advogado especialista em direito previdenciário Elimar Mello, sócio do escritório Badaró Almeida & Advogados Associados, afirma que, na prática, muitos aposentados têm uma cesta de consumo pressionada por itens que costumam subir acima da inflação média, como medicamentos, planos de saúde e serviços de cuidadores. Quando esses gastos avançam além do INPC, o reajuste anual do benefício não é suficiente para manter o padrão de vida.
Como orientação, o especialista recomenda planejamento financeiro mais conservador para aposentados, com previsão de gastos de saúde acima da inflação e manutenção de uma reserva de emergência maior e mais líquida, devido à imprevisibilidade e ao custo elevado de eventos de saúde na aposentadoria.
Hoje, aproximadamente 21,9 milhões de benefícios recebem o valor de até um salário mínimo, número que corresponde a 62,5% do total de 35,15 milhões de benefícios da Previdência Social.
O teto do INSS, valor máximo que o instituto paga em benefícios, também é reajustado pela variação do INPC.
Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2025 terão uma correção proporcional no primeiro reajuste. O índice corresponderá à variação do INPC entre o mês da concessão do benefício até o fim do ano, ou seja, equivalente ao número de meses em que o benefício foi concedido.
Os pagamentos para quem recebe acima do salário mínimo começam a ser feitos a partir de 2 de fevereiro. Para saber a data, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Aposentados e pensionistas também devem considerar que os valores reajustados poderão ter descontos do IR (Imposto de Renda), se estiverem acima do limite de isenção. Elimar Mello lembra que vale a nova tabela do Imposto de Renda, que zera o imposto para quem tem renda tributável mensal de até R$ 5.000 e reduz de forma gradual para quem fica entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.
Além disso, segurados a partir de 65 anos têm cota extra de isenção do Imposto de Renda sobre o valor do benefício.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026
PRIMEIRO SEMESTRE
PARA QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO
Final do benefício - Jan/26 - Fev/26 - Mar/26 - Abr/26 - Mai/26 - Jun/26
1 - 26/jan - 23/fev - 25/mar - 24/abr - 25/mai - 24/jun
2 - 27/jan - 24/fev - 26/mar - 27/abr - 26/mai - 25/jun
3 - 28/jan - 25/fev - 27/mar - 28/abr - 27/mai - 26/jun
4 - 29/jan - 26/fev - 30/mar - 29/abr - 28/mai - 29/jun
5 - 30/jan - 27/fev - 31/mar - 30/abr - 29/mai - 30/jun
6 - 02/fev - 02/mar - 01/abr - 04/mai - 01/jun - 01/jul
7 - 03/fev - 03/mar - 02/abr - 05/mai - 02/jun - 02/jul
8 - 04/fev - 04/mar - 06/abr - 06/mai - 03/jun - 03/jul
9 - 05/fev - 05/mar - 07/abr - 07/mai - 05/jun - 06/jul
0 - 06/fev - 06/mar - 08/abr - 08/mai - 08/jun - 07/jul
PARA QUEM RECEBE ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO
Final do benefício - Jan/26 - Fev/26 - Mar/26 - Abr/26 - Mai/26 - Jun/26
1 e 6 - 02/fev - 02/mar - 01/abr - 04/mai - 01/jun - 01/jul
2 e 7 - 03/fev - 03/mar - 02/abr - 05/mai - 02/jun - 02/jul
3 e 8 - 04/fev - 04/mar - 06/abr - 06/mai - 03/jun - 03/jul
4 e 9 - 05/fev - 05/mar - 07/abr - 07/mai - 05/jun - 06/jul
5 e 0 - 06/fev - 06/mar - 08/abr - 08/mai - 08/jun - 07/jul
SEGUNDO SEMESTRE
PARA QUEM RECEBE O SALÁRIO MÍNIMO
Final do benefício - Jul/26 - Ago/26 - Set/26 - Out/26 - Nov/26 - Dez/26
1 - 28/jul - 25/ago - 24/set - 26/out - 24/nov - 22/dez
2 - 28/jul - 26/ago - 25/set - 27/out - 25/nov - 23/dez
3 - 29/jul - 27/ago - 28/set - 28/out - 26/nov - 28/dez
4 - 30/jul - 28/ago - 29/set - 29/out - 27/nov - 29/dez
5 - 31/jul - 31/ago - 30/set - 30/out - 30/nov - 30/dez
6 - 03/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 04/jan
7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan
8 - 05/ago - 03/set - 05/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan
9 - 06/ago - 04/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan
0 - 07/ago - 08/set - 07/out - 09/nov - 07/dez - 08/jan
PARA QUEM RECEBE ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO
Final do benefício - Jul/26 - Ago/26 - Set/26 - Out/26 - Nov/26 - Dez/26
1 e 6 - 03/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 04/jan
2 e 7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan
3 e 8 - 05/ago - 05/set - 05/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan
4 e 9 - 06/ago - 06/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan
5 e 0 - 07/ago - 07/set - 07/out - 07/nov - 07/dez - 08/jan