Como consultar o novo valor da sua aposentadoria ou pensão do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o valor de seus benefícios com o reajuste anual. A verificação está disponível no site e no aplicativo Meu INSS, permitindo que os segurados confiram os novos valores antes mesmo do depósito, que segue o calendário oficial.

O reajuste anual é um direito garantido e varia conforme o valor do benefício. Para quem recebe um salário mínimo, o aumento acompanha o novo piso nacional. Já para os que ganham acima do piso, o cálculo é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano anterior.

A consulta online é a forma mais rápida e segura de obter o extrato detalhado, sem a necessidade de ir a uma agência da Previdência Social. O processo é simples e leva apenas alguns minutos.

Passo a passo para consultar o benefício

Para acessar as informações, basta ter em mãos o CPF e a senha da sua conta Gov.br. O sistema é o mesmo tanto para acesso pelo computador quanto pelo celular. Siga as etapas abaixo:

Acesse o site meu.inss.gov.br ou abra o aplicativo Meu INSS em seu smartphone. Clique no botão “Entrar com gov.br” e faça o login com seu CPF e senha cadastrada. Na tela inicial, procure pelo serviço “Extrato de Pagamento”. Ele geralmente aparece entre as opções mais acessadas. Selecione o mês de referência para visualizar o extrato completo com o valor atualizado e todos os detalhes do pagamento.

O que você encontra no extrato

O extrato de pagamento do INSS é um documento completo que vai além do valor final. Nele, você pode conferir informações importantes sobre o seu benefício. A ferramenta detalha:

Valor bruto: o montante total do benefício, já com o reajuste anual aplicado.

Descontos: detalhamento de possíveis deduções, como Imposto de Renda, contribuições associativas ou parcelas de empréstimos consignados.

Valor líquido: a quantia final que será depositada na sua conta bancária.

É fundamental conferir todos os dados para garantir que não haja descontos indevidos ou erros no cálculo. Caso encontre alguma inconsistência, é possível solicitar uma revisão junto ao próprio INSS. Os pagamentos com o valor reajustado começam a ser depositados nos últimos dias úteis de janeiro para quem recebe um salário mínimo, seguindo o calendário oficial baseado no número final do benefício.