Assine
overlay
Início Trends
Economia

Como consultar o novo valor da sua aposentadoria ou pensão do INSS

Um passo a passo completo para acessar o extrato de pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS e verificar o benefício já com o reajuste anual

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
06/01/2026 15:21

compartilhe

SIGA
x
Como consultar o novo valor da sua aposentadoria ou pensão do INSS
É importante consultar informações sobre o reajuste anual de seus benefícios do INSS. crédito: Freepik

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o valor de seus benefícios com o reajuste anual. A verificação está disponível no site e no aplicativo Meu INSS, permitindo que os segurados confiram os novos valores antes mesmo do depósito, que segue o calendário oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O reajuste anual é um direito garantido e varia conforme o valor do benefício. Para quem recebe um salário mínimo, o aumento acompanha o novo piso nacional. Já para os que ganham acima do piso, o cálculo é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano anterior.

Leia Mais

A consulta online é a forma mais rápida e segura de obter o extrato detalhado, sem a necessidade de ir a uma agência da Previdência Social. O processo é simples e leva apenas alguns minutos.

Passo a passo para consultar o benefício

Para acessar as informações, basta ter em mãos o CPF e a senha da sua conta Gov.br. O sistema é o mesmo tanto para acesso pelo computador quanto pelo celular. Siga as etapas abaixo:

  1. Acesse o site meu.inss.gov.br ou abra o aplicativo Meu INSS em seu smartphone.

  2. Clique no botão “Entrar com gov.br” e faça o login com seu CPF e senha cadastrada.

  3. Na tela inicial, procure pelo serviço “Extrato de Pagamento”. Ele geralmente aparece entre as opções mais acessadas.

  4. Selecione o mês de referência para visualizar o extrato completo com o valor atualizado e todos os detalhes do pagamento.

O que você encontra no extrato

O extrato de pagamento do INSS é um documento completo que vai além do valor final. Nele, você pode conferir informações importantes sobre o seu benefício. A ferramenta detalha:

É fundamental conferir todos os dados para garantir que não haja descontos indevidos ou erros no cálculo. Caso encontre alguma inconsistência, é possível solicitar uma revisão junto ao próprio INSS. Os pagamentos com o valor reajustado começam a ser depositados nos últimos dias úteis de janeiro para quem recebe um salário mínimo, seguindo o calendário oficial baseado no número final do benefício.

Tópicos relacionados:

aposentadoria inss

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay