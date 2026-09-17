Aumento do salário mínimo em 2027: entenda a proposta do governo

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 prevê um salário mínimo de R$ 1.741. O valor representa uma alta de 7,4%, o que significa R$ 120 a mais em relação ao patamar atual.

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A nova estimativa também ficou acima da projeção de R$ 1.717, divulgada em abril deste ano. Se o reajuste for confirmado, passará a valer em janeiro, com o pagamento sendo efetuado no salário recebido em fevereiro.

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Dados consolidados mostram a evolução do piso nacional, que passou de R$ 1.212,00 em 2022 para R$ 1.621,00 em 2026. A proposta para 2027 eleva o valor para R$ 1.741.

Qual o objetivo do governo

O projeto busca atingir a meta fiscal definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A meta busca tornar as receitas maiores que as despesas primárias em 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a R$ 73,2 bilhões.

Para alcançar esse resultado, o PLOA inclui a redução de despesas obrigatórias, como gastos com pessoal. Nas contas do governo, o superávit calculado chega a R$ 83,4 bilhões, valor superior à meta estabelecida.

Nesse cálculo, são deduzidas algumas despesas permitidas por lei, como as dívidas de sentenças judiciais, conhecidas como precatórios. Segundo a Agência Câmara de Notícias, o governo afirma que será possível obter um superávit de R$ 18,6 bilhões em 2027, mesmo sem contar essas deduções.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata