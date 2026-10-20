Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França

RF
Redação Flipar
  • De acordo com a investigação, os invasores abriram uma passagem na cerca do jardim e entraram no edifício por uma janela. Durante a ação, além das duas pinturas levadas, eles tentaram retirar outras obras do artista:
    De acordo com a investigação, os invasores abriram uma passagem na cerca do jardim e entraram no edifício por uma janela. Durante a ação, além das duas pinturas levadas, eles tentaram retirar outras obras do artista: "Madame Pichon" e "Coco lendo", retrato o filho de Renoir ainda criança. Foto: Museu Renoir/Reprodução
  • Para identificar os envolvidos e encontrar as obras, os investigadores recorreram a vestígios de DNA, registros de localização de telefones celulares e gravações de câmeras de segurança. Segundo o prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, os bandidos usaram até uma serra elétrica para cortar metais durante a ação.
    Para identificar os envolvidos e encontrar as obras, os investigadores recorreram a vestígios de DNA, registros de localização de telefones celulares e gravações de câmeras de segurança. Segundo o prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, os bandidos usaram até uma serra elétrica para cortar metais durante a ação. Foto: Wikimedia Commons/MOSSOT
  • O roubo das pinturas de Renoir ocorreu quase um ano após o furto de oito joias da Coroa francesa no Museu do Louvre, em Paris, incluindo o diadema da Imperatriz Eugênia, recuperado posteriormente bastante danificado. A sequência de invasões a museus franceses reacendeu as discussões sobre a segurança dessas instituições.
    O roubo das pinturas de Renoir ocorreu quase um ano após o furto de oito joias da Coroa francesa no Museu do Louvre, em Paris, incluindo o diadema da Imperatriz Eugênia, recuperado posteriormente bastante danificado. A sequência de invasões a museus franceses reacendeu as discussões sobre a segurança dessas instituições. Foto: Ulrich Sander/Pixabay
  • Em resposta, o Ministério da Cultura anunciou, em julho, um plano com 33 medidas para prevenir novos casos, entre elas a retirada temporária de determinadas peças das vitrines até que as condições de proteção sejam reforçadas.
    Em resposta, o Ministério da Cultura anunciou, em julho, um plano com 33 medidas para prevenir novos casos, entre elas a retirada temporária de determinadas peças das vitrines até que as condições de proteção sejam reforçadas. Foto: Pexels/Fran Zaina
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay