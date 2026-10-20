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Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França
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De acordo com a investigação, os invasores abriram uma passagem na cerca do jardim e entraram no edifício por uma janela. Durante a ação, além das duas pinturas levadas, eles tentaram retirar outras obras do artista: "Madame Pichon" e "Coco lendo", retrato o filho de Renoir ainda criança. Foto: Museu Renoir/Reprodução
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Para identificar os envolvidos e encontrar as obras, os investigadores recorreram a vestígios de DNA, registros de localização de telefones celulares e gravações de câmeras de segurança. Segundo o prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, os bandidos usaram até uma serra elétrica para cortar metais durante a ação. Foto: Wikimedia Commons/MOSSOT
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O roubo das pinturas de Renoir ocorreu quase um ano após o furto de oito joias da Coroa francesa no Museu do Louvre, em Paris, incluindo o diadema da Imperatriz Eugênia, recuperado posteriormente bastante danificado. A sequência de invasões a museus franceses reacendeu as discussões sobre a segurança dessas instituições. Foto: Ulrich Sander/Pixabay
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Em resposta, o Ministério da Cultura anunciou, em julho, um plano com 33 medidas para prevenir novos casos, entre elas a retirada temporária de determinadas peças das vitrines até que as condições de proteção sejam reforçadas. Foto: Pexels/Fran Zaina
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