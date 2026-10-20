Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França

De acordo com a investigação, os invasores abriram uma passagem na cerca do jardim e entraram no edifício por uma janela. Durante a ação, além das duas pinturas levadas, eles tentaram retirar outras obras do artista: "Madame Pichon" e "Coco lendo", retrato o filho de Renoir ainda criança. Foto: Museu Renoir/Reprodução