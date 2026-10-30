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COMPORTAMENTO HUMANO

Ficar em silêncio nas discussões familiares pode ajudar a controlar as emoções, mas um detalhe separa a pausa saudável de uma atitude que bloqueia o diálogo

Especialistas apontam que pausar a conversa antes de responder evita desgastes emocionais desnecessários e fortalece a harmonia entre parentes

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
30/10/2026 16:17

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Ficar em silêncio nas discussões familiares pode ajudar a controlar as emoções, mas um detalhe separa a pausa saudável de uma atitude que bloqueia o diálogo
A escolha do silêncio em discussões familiares pode ser uma forma de autorregulação emocional, segundo a psicologia crédito: depositphotos.com / photographee.eu

Especialistas em psicologia concordam: pessoas que permanecem em silêncio durante uma discussão familiar não demonstram fraqueza. Na verdade, essa conduta funciona como uma estratégia de autorregulação, configurando uma tendência cada vez mais comum em nosso país, sobretudo entre o público jovem.

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Desentendimentos acontecem com frequência no dia a dia. Em espaços de convivência coletiva, especialmente nas relações familiares, indivíduos com opiniões, necessidades, personalidades e modos distintos de compreender o mundo coexistem diariamente, tornando naturais as divergências.

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Dois perfis em situações de conflito

Diante de uma discordância, é comum identificar dois tipos específicos de pessoas:

  • aquelas que não se calam ao notar injustiças ou ao sentirem limites ultrapassados, sempre dispostas a defender posições e expressar discordâncias no momento em que julgam necessário;

  • aquelas que escolhem o silêncio para escutar, observar e processar todos os acontecimentos antes de tomar a decisão sobre a real necessidade de responder.

Entre os que preferem calar, determinados indivíduos buscam conter o agravamento do desentendimento. Outros integrantes desse mesmo grupo demandam mais tempo para organizar as ideias e encontrar as palavras certas.

O valor da pausa nas emoções familiares

Segundo diversos especialistas da área de psicologia, manter o silêncio cumpre múltiplos propósitos e atua diretamente no manejo das emoções. Em discussões familiares, sentimentos que ultrapassam o problema específico em debate surgem com facilidade.

Basta um único comentário para reabrir feridas antigas, reativar conflitos do passado ou instaurar uma sensação de mal-entendido absoluto. Ficar em silêncio por breves instantes diminui a tensão e impede recriminações das quais as pessoas venham a se arrepender mais tarde.

Optar por não responder de imediato não representa ausência de argumentos. Essa postura reflete a percepção clara de que a ocasião pode não ser propícia para expor posições, mantendo ligação com a habilidade de autorregulação emocional.

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Ao vivenciar sensações intensas de raiva, frustração ou tristeza, pausar antes de se pronunciar é uma escolha viável. Afastar-se brevemente do diálogo possibilita recuperar a compostura necessária para raciocinar com mais clareza.


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