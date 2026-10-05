Nova escola em SP aposta em mentoria além das notas

Em escolas com centenas de alunos, um dos desafios é garantir que cada estudante seja verdadeiramente conhecido. A Akron Global School, em Pinheiros, coloca a mentoria individualizada no centro de sua proposta pedagógica.

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Cada estudante será acompanhado por um mentor, que observará seus interesses, talentos, desafios, objetivos e formas de aprender, mantendo também um diálogo frequente com a família.

“A mentoria parte de uma ideia muito simples, mas ainda pouco presente na rotina escolar: nenhum estudante deveria atravessar sua jornada de forma anônima. Para aprender e se desenvolver, a criança precisa ser conhecida, apoiada e também desafiada”, afirma José Teiga, fundador da Akron Global School.

Os encontros individuais farão parte da rotina escolar e permitirão que o aluno reflita sobre suas experiências, reconheça conquistas, peça ajuda, estabeleça metas e compreenda os próximos passos de sua aprendizagem.

O acompanhamento evoluirá de acordo com cada fase do desenvolvimento. Na Educação Infantil, o trabalho será realizado em parceria próxima com a família, ajudando a criança a reconhecer e expressar o que sente, do que gosta e como aprende. Com o passar dos anos, o estudante assumirá progressivamente maior protagonismo, avaliando o próprio percurso, definindo objetivos e tomando decisões com mais autonomia.

“Uma escola não deveria conhecer apenas as notas de um estudante. Ela precisa conhecer quem ele é, como aprende, o que o mobiliza e quais desafios precisa enfrentar para continuar avançando. A mentoria fortalece essa relação e ajuda o aluno a desenvolver autoconhecimento, autonomia e confiança”, explica Carol Hauptmann, Head of School da Akron Global School.

A proposta não reduz as expectativas acadêmicas. A partir do conhecimento de cada aluno, a escola busca oferecer o apoio e o nível de desafio necessários para seu desenvolvimento. As turmas serão reduzidas, para que esse acompanhamento aconteça de forma consistente.

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À frente do projeto está uma equipe formada por profissionais com trajetória em algumas das principais escolas bilíngues e internacionais de São Paulo. Durante o período de obras, a Akron realizará Open Days para apresentar o campus e sua proposta pedagógica às famílias interessadas. As inscrições estão disponíveis em akronglobalschool.com.br.