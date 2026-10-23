Venda de bebidas alcoólicas no 2º turno em MG: veja o que muda no próximo domingo

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O comércio de bebidas alcoólicas funcionará normalmente em Minas Gerais no próximo domingo (25), data em que os eleitores voltam às urnas para o segundo turno das eleições. O estado não aplicará restrições à comercialização desses produtos durante o período de votação.

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A medida repete o modelo adotado no primeiro turno do pleito, ocorrido em 4 de outubro, quando os estabelecimentos comerciais também operaram sem proibições de venda.

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Alinhamento entre órgãos estaduais

O posicionamento foi confirmado de forma conjunta entre o governo estadual e a Justiça Eleitoral mineira. Em nota, o Executivo estadual explicou os critérios da definição.

"O Estado de Minas Gerais não editará, neste ano, nenhuma norma que proíba a venda de bebidas alcóolicas durante a realização das eleições. A decisão foi tomada de forma colegiada pelo Governo de Minas e pelas Forças de Segurança do Estado e está alinhada com o Gabinete Institucional de Segurança (GIS) do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais", informou o governo.

A decisão colegiada reúne a atuação direta do Governo de Minas e das Forças de Segurança locais, em integração com a estrutura de segurança do TRE mineiro para a condução do pleito.

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Enquanto Minas Gerais optou pela liberação, outras regiões aplicaram regras distintas para o período de votação, a exemplo de portaria do TRE-AC que proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas eleições locais.