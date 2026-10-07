Acceleronix e Valid levam gestão de eSIM SGP.32 com hospedagem local ao Brasil

A Acceleronix, fornecedora de soluções e conectividade para IoT, e a Valid, fornecedora global de soluções de conectividade segura, anunciaram hoje uma colaboração para levar a gestão de eSIM baseada na especificação GSMA SGP.32 ao mercado brasileiro de IoT. A solução combina um eSIM IoT Remote Manager (eIM), hospedado no Brasil e implantado pela Acceleronix, com testes conjuntos de interoperabilidade realizados com a Valid, oferecendo suporte ao download direto e indireto de perfis eSIM.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007486005/pt/

Acceleronix and Valid Bring Locally Hosted SGP.32 eSIM Management to Brazil

As duas empresas testaram suas implementações nos dois modelos de IoT Profile Assistant (IPA): IPA.e, executado na eUICC, e IPA.d, executado no dispositivo. Essa interoperabilidade oferece aos clientes maior flexibilidade na escolha de arquiteturas de dispositivos e soluções de conectividade eSIM, de acordo com os requisitos de cada projeto.

Os downloads diretos e indiretos oferecem diferentes caminhos para a entrega de perfis eSIM. No download direto, o IoT Profile Assistant se comunica diretamente com o servidor de perfis. No download indireto, o eIM atua como intermediário entre o dispositivo e o servidor de perfis. Essas opções atendem a diferentes capacidades de conectividade dos dispositivos, com aplicações que vão de terminais de pagamento (POS) e rastreadores a medidores NB-IoT.

Artur Couto, Head de Vendas LATAM da Acceleronix, afirmou: “Os projetos brasileiros de IoT precisam de uma gestão de perfis que funcione com os dispositivos e as redes que utilizam no dia a dia. Hospedar o eIM no Brasil e reunir downloads diretos e indiretos em uma única plataforma oferece aos clientes uma base para implantar desde terminais de pagamento e rastreadores até grandes parques de medidores. O trabalho de interoperabilidade com a Valid reforça essa base em diferentes arquiteturas de dispositivos.”

Para a Valid, a colaboração ajuda os clientes a adotar a tecnologia eSIM de forma segura em diferentes arquiteturas de dispositivos IoT. “A SGP.32 só cumpre sua promessa se funcionar em diferentes arquiteturas de dispositivos e modelos de implantação”, afirmou Rebecca Crowe, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios de IoT da Valid. “Ao combinar nossas capacidades SGP.32 com o eIM da Acceleronix hospedado localmente e validar a interoperabilidade entre arquiteturas IPA.e e IPA.d, estamos ajudando os clientes a adotar a tecnologia eSIM de forma segura em diversas aplicações de IoT no Brasil.”

A colaboração reforça o compromisso da Acceleronix e da Valid com uma conectividade eSIM segura e interoperável para projetos de IoT no Brasil.

Os visitantes da Futurecom 2026 poderão conhecer a solução conjunta em funcionamento no estande G003.

Sobre a Valid

A Valid é uma parceira de confiança em serviços interoperáveis de conectividade móvel e IoT em todo o mundo. A empresa oferece soluções para os ecossistemas de identidade, conectividade segura e pagamentos, impulsionando a transformação digital na vida das pessoas ao apoiar diferentes jornadas, incluindo autenticação, monetização e transações, nos setores público e privado.

Com quase sete décadas de experiência no mercado, a Valid entrega soluções complexas que envolvem grandes volumes de dados e informações sensíveis. A empresa integra tecnologias para oferecer soluções seguras e eficientes aos seus clientes.

Atualmente, a Valid conta com mais de 3.000 colaboradores em 15 países, dedicados à construção de um mundo mais fluido, conectado, confiável e seguro. Saiba mais em trustedconnectivity.valid.com.

Sobre a Acceleronix

A Acceleronix oferece soluções de IoT, conectividade e serviços gerenciados que ajudam empresas a implantar e operar dispositivos conectados. Seu portfólio reúne gestão de conectividade, plataformas e serviços para projetos de IoT no Brasil e em outros mercados.

Saiba mais em www.acceleronix.io ou no LinkedIn.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007486005/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato para a imprensa:marketing@acceleronix.io