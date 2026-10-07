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Acceleronix e Valid levam gestão de eSIM SGP.32 com hospedagem local ao Brasil

Anunciada na Futurecom 2026, a colaboração oferece suporte ao download direto e indireto de perfis eSIM e à interoperabilidade entre implementações IPA.e e IPA.d para projetos de IoT no Brasil.

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Repórter
07/10/2026 15:55

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A Acceleronix, fornecedora de soluções e conectividade para IoT, e a Valid, fornecedora global de soluções de conectividade segura, anunciaram hoje uma colaboração para levar a gestão de eSIM baseada na especificação GSMA SGP.32 ao mercado brasileiro de IoT. A solução combina um eSIM IoT Remote Manager (eIM), hospedado no Brasil e implantado pela Acceleronix, com testes conjuntos de interoperabilidade realizados com a Valid, oferecendo suporte ao download direto e indireto de perfis eSIM.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007486005/pt/

Acceleronix and Valid Bring Locally Hosted SGP.32 eSIM Management to Brazil

Acceleronix and Valid Bring Locally Hosted SGP.32 eSIM Management to Brazil

As duas empresas testaram suas implementações nos dois modelos de IoT Profile Assistant (IPA): IPA.e, executado na eUICC, e IPA.d, executado no dispositivo. Essa interoperabilidade oferece aos clientes maior flexibilidade na escolha de arquiteturas de dispositivos e soluções de conectividade eSIM, de acordo com os requisitos de cada projeto.

Os downloads diretos e indiretos oferecem diferentes caminhos para a entrega de perfis eSIM. No download direto, o IoT Profile Assistant se comunica diretamente com o servidor de perfis. No download indireto, o eIM atua como intermediário entre o dispositivo e o servidor de perfis. Essas opções atendem a diferentes capacidades de conectividade dos dispositivos, com aplicações que vão de terminais de pagamento (POS) e rastreadores a medidores NB-IoT.

Artur Couto, Head de Vendas LATAM da Acceleronix, afirmou: “Os projetos brasileiros de IoT precisam de uma gestão de perfis que funcione com os dispositivos e as redes que utilizam no dia a dia. Hospedar o eIM no Brasil e reunir downloads diretos e indiretos em uma única plataforma oferece aos clientes uma base para implantar desde terminais de pagamento e rastreadores até grandes parques de medidores. O trabalho de interoperabilidade com a Valid reforça essa base em diferentes arquiteturas de dispositivos.”

Para a Valid, a colaboração ajuda os clientes a adotar a tecnologia eSIM de forma segura em diferentes arquiteturas de dispositivos IoT. “A SGP.32 só cumpre sua promessa se funcionar em diferentes arquiteturas de dispositivos e modelos de implantação”, afirmou Rebecca Crowe, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios de IoT da Valid. “Ao combinar nossas capacidades SGP.32 com o eIM da Acceleronix hospedado localmente e validar a interoperabilidade entre arquiteturas IPA.e e IPA.d, estamos ajudando os clientes a adotar a tecnologia eSIM de forma segura em diversas aplicações de IoT no Brasil.”

A colaboração reforça o compromisso da Acceleronix e da Valid com uma conectividade eSIM segura e interoperável para projetos de IoT no Brasil.

Os visitantes da Futurecom 2026 poderão conhecer a solução conjunta em funcionamento no estande G003.

Sobre a Valid

A Valid é uma parceira de confiança em serviços interoperáveis de conectividade móvel e IoT em todo o mundo. A empresa oferece soluções para os ecossistemas de identidade, conectividade segura e pagamentos, impulsionando a transformação digital na vida das pessoas ao apoiar diferentes jornadas, incluindo autenticação, monetização e transações, nos setores público e privado.

Com quase sete décadas de experiência no mercado, a Valid entrega soluções complexas que envolvem grandes volumes de dados e informações sensíveis. A empresa integra tecnologias para oferecer soluções seguras e eficientes aos seus clientes.

Atualmente, a Valid conta com mais de 3.000 colaboradores em 15 países, dedicados à construção de um mundo mais fluido, conectado, confiável e seguro. Saiba mais em trustedconnectivity.valid.com.

Sobre a Acceleronix

A Acceleronix oferece soluções de IoT, conectividade e serviços gerenciados que ajudam empresas a implantar e operar dispositivos conectados. Seu portfólio reúne gestão de conectividade, plataformas e serviços para projetos de IoT no Brasil e em outros mercados.

Saiba mais em www.acceleronix.io ou no LinkedIn.

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Contato:

Contato para a imprensa:marketing@acceleronix.io


Fonte: BUSINESS WIRE

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