Megaport expande sua plataforma global de infraestrutura automatizada para Portugal

A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), líder mundial em infraestrutura automatizada, anunciou hoje o lançamento de seus serviços em Portugal, expandindo sua presença na Europa e permitindo que companhias e provedores da região se conectem instantaneamente aos principais players mundiais de nuvem, rede e centros de processamento de dados.

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Com novos pontos de conexão em Lisboa, os clientes em Portugal agora podem acessar a plataforma de infraestrutura automatizada da Megaport, como também mais de 1.200 centros de processamento de dados habilitados globalmente. Essa novidade oferece a companhias, MSPs e operadoras recursos privados de computação, rede e armazenamento de alto desempenho, como também interconexão regional sob demanda com largura de banda escalável.

Com a previsão de que o mercado português de data centers alcance US$ 3,09 bilhões até 2030 e considerando a proximidade de Lisboa aos principais pontos de desembarque de cabos submarinos, o fortalecimento desse polo de conectividade global é o próximo passo natural para a Megaport.

“A economia digital de Portugal está crescendo rapidamente, e a infraestrutura é fundamental para essa transformação”, afirmou Emmanuel Sevray, vice-presidente para a Europa, o Oriente Médio e a África da Megaport. “Ao disponibilizar a plataforma de excelência da Megaport nesse mercado dinâmico, estamos capacitando as empresas a acelerar seu crescimento, melhorar o desempenho de suas redes e se conectar de forma integrada a parceiros e provedores globais.”

O papel cada vez mais relevante de Portugal como centro digital para o sul da Europa faz com que o país se torne uma adição natural à presença europeia em expansão da Megaport, que já abrange mercados-chave, como Espanha, França, Alemanha e Reino Unido.

“Essa expansão reforça o nosso compromisso em apoiar os clientes onde quer que operem”, acrescentou Sevray. “Portugal representa uma excelente oportunidade para levar uma infraestrutura automatizada de ponta a um ecossistema tecnológico em franca ascensão.”

Sobre a Megaport

A implantação de infraestrutura deve ser rápida e simples. Com uma abordagem definida por software, a Megaport oferece computação, rede e armazenamento privados globalmente, de maneira segura e sob demanda. Com apenas alguns cliques, é possível construir e dimensionar sua infraestrutura usando uma plataforma global de inferência de IA. A Megaport, que conta com a confiança das principais empresas do mundo, faz parcerias com provedores de serviços, data centers e integradores de sistemas em mais de 1.200 locais habilitados globalmente. A rede da Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Comece a construir agora em megaport.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261011937496/pt/

Assessoria de Imprensa

Adam Hennessy, Diretor Sênior de Comunicação Estratégica, Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

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