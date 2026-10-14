Como calcular pontos de crochê: segredos para evitar erros e melhorar seu acabamento

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A escolha dos pontos de crochê faz toda a diferença no resultado de uma peça, influenciando sua textura, elasticidade e caimento. Desde padrões em relevo até desenhos vazados, existem diversas técnicas para explorar em bolsas, chapéus, mantas, almofadas e outros projetos artesanais, incluindo opções tradicionais e variações do crochê tunisiano, como Tapiz, Jazmín e Cascada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como planejar a largura e calcular pontos

O cálculo correto exige tecer uma amostra prévia, lavada e seca como a peça terminada. A recomendação da guia de tensão do Craft Yarn Council indica medir a região central sem esticar as bordas.

Um cálculo hipotético ilustra a proporção: se 10 centímetros contêm 18 pontos, um painel desejado de 45 centímetros requer 45 × 18 ÷ 10 = 81 pontos. O valor final precisa de ajuste conforme o múltiplo do tutorial escolhido, somando as correntes de subida e os pontos de borda necessários.

Erros que alteram as medidas

Pequenas falhas mudam a largura da peça ou desordenam o desenho estrutural:

escolher as correntinhas iniciais apenas por centímetros, ignorando que o tamanho muda após a primeira repetição;

perder pontos nas extremidades ao dispensar marcadores no primeiro e no último ponto;

confundir a inserção da agulha sobre o ponto, ao redor da haste ou dentro dos espaços de correntes;

misturar a contagem de passadas e voltas completas na técnica tunisiana;

apertar a tensão para conter o enrolamento natural de pontos tunisianos em vez de trocar a agulha ou a borda.

Materiais essenciais e montagem das amostras

A execução das amostras exige itens específicos para garantir visibilidade e precisão:

fio de algodão liso e claro para visualizar laçadas com facilidade;

agulhas de crochê em múltiplos tamanhos para calibrar a tensão individual;

agulhas de crochê tunisiano, longas ou com cabo, com espaço para todos os laços da carreira;

marcadores de pontos, fita métrica, tesoura e agulhas de tapeceiro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para estimar o consumo de fio, meça e pese a amostra inicial, comparando a área com a superfície total do projeto. Converta o peso obtido em metragem usando as especificações do rótulo, mantendo sobra para arremates e bordas. Caso decida unir pontos distintos em uma manta, monte blocos individuais lavados com a mesma dimensão, respeitando o múltiplo de cada ponto.