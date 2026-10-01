Estratégia inusitada salva bar e moradores têm cerveja garantida por 10 anos

Um pub de aldeia fechado por quase três anos será reaberto após moradores arrecadarem 450 mil libras para ajudar na sua compra. O Red Lion, localizado em Upper Basildon, Berkshire, foi adquirido por John Hunter, de 67 anos, e Annabel Cochrane, de 55, com o apoio da comunidade local.

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O casal precisava da quantia para completar a aquisição de 760 mil libras. O valor foi levantado por meio de um programa de associação que oferece aos doadores um crédito mensal para consumo no bar. Uma família que doou 3 mil libras, por exemplo, receberá 25 libras por mês durante 10 anos para gastar no local.

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Um novo modelo para salvar pubs

O valor mensal do benefício equivale a cerca de um copo de cerveja por semana. Os novos donos esperam que o método possa ser replicado em outras partes do país para evitar o fechamento de mais pubs e garantir que eles prosperem. Cerca de 150 das 500 famílias da região aderiram ao programa.

Annabel Cochrane, uma arquiteta que trabalhava em Londres, já administra outro pub com o mesmo nome na vila vizinha de Blewbury. “Criamos uma maneira muito diferente de encarar a compra de um pub, que não se resume apenas a salvá-lo”, declarou ela ao The Telegraph. Segundo a nova proprietária, não basta financiar a compra, é preciso que os moradores frequentem o estabelecimento.

John Hunter reforçou a importância cultural dos pubs. Ele afirmou que Upper Basildon estava prestes a se tornar uma vila “sem alma”. O casal, que assinou o contrato com a Stonegate Pub Company, planeja reabrir o Red Lion na próxima primavera.

Cochrane admitiu que administrar um pub de sucesso está cada vez mais difícil, citando a concorrência com serviços como a Netflix, além do IVA, custos de energia, salários e o aumento do custo de vida. Segundo uma análise do The Telegraph, com base em dados da Campaign for Real Ale, quatro pubs fecharam por dia no país desde o início do ano.

Hunter explicou que os bancos não costumam financiar pubs por não entenderem como eles funcionam. Sobre o modelo adotado, ele destacou: “Não é uma taxa. É um acordo em que eles repassarão uma contribuição para o pub e nós lhes concederemos 25 libras por mês”. Ele conclui dizendo: “Se alguém disser que não gosta de pubs, nós dizemos que é porque ainda não encontrou o pub certo.”

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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