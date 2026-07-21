'Happy hour das avós': mulher de 82 anos consegue mudança em lei americana para beber em casa de repouso

Avó de cinco, Anita LeBrun sempre adorou uma boa taça de vinho branco e a tradição de sua família de começar o happy hour às 17h em sua casa à beira do lago.

Por isso, a idosa de 82 anos não conseguiu acreditar quando descobriu, no ano passado, que a casa de repouso onde vive, em Minnesota, nos Estados Unidos, estava proibida de servir bebidas alcóolicas aos moradores por não possuir licença para isso.

Conhecida no lar de idosos Amira Choice Champlin por sua natureza sociável, LeBrun aceitou ser o rosto e a voz de uma campanha para mudar a lei.

Após depor duas vezes perante a legislatura estadual, ela brindou com o governador Tim Walz nesta semana, durante a assinatura simbólica do projeto de lei — apelidado de "Happy Hour dos Avós" — na própria instituição que virou seu lar.

A legislação, que entrou em vigor neste mês, permite que casas de repouso em Minnesota sirvam bebidas alcoólicas a moradores e seus convidados em eventos especiais sem necessidade de licença, desde que o Estado seja notificado com antecedência.

"Estou muito orgulhosa, porque todos estão muito animados com isso", diz LeBrun, acrescentando que os outros moradores consideravam as restrições "ridículas".

Acervo pessoal Anita LeBrun brindou à mudança na lei ao lado do governador de Minnesota, Tim Walz (dir.), que já concorreu ao cargo de vice-presidente pelo Partido Democrata

As regras sobre o consumo de bebidas alcoólicas em casas de repouso nos EUA são definidas por cada Estado, e muitos promovem happy hours e outros eventos para incentivar a socialização. No Brasil, não há proibição semelhante.

Os residentes da casa de repouso onde LeBrun mora sempre tiveram permissão para consumir bebidas alcoólicas em seus quartos e levar suas próprias bebidas para eventos comunitários, afirma Sara Luehmann, da Amira Choice.

Ela acrescenta que, como os idosos correm maior risco de sofrer acidentes como quedas, o consumo de álcool foi limitado a duas doses em eventos sociais.

Ao discursar durante a sanção da lei, o governador declarou: "Envelhecer não deve significar abrir mão das tradições e liberdades que você desfrutou durante toda a vida."

"Esta lei elimina a burocracia desnecessária, permitindo que as comunidades de moradia para idosos dediquem menos tempo a questões burocráticas e mais tempo a criar oportunidades para que os residentes celebrem aniversários, datas comemorativas, happy hours e momentos do dia a dia juntos", disse ele.

A busca de LeBrun por mudanças começou depois que a Amira Choice foi contatada pelo governo local, que alegou que a instituição havia infringido as normas ao servir champanhe em um evento realizado em abril de 2025, após reformas no local.

A instituição entrou em contato com a LeadingAge Minnesota — uma organização sem fins lucrativos que apoia prestadores de serviços de assistência a idosos —, argumentando que o custo da licença para venda de bebidas alcoólicas, bem como as exigências associadas a ela, eram proibitivos.

No entanto, questões financeiras não foram o único fator motivador da mudança legal, afirma Erin Huppert, da LeadingAge.

"Esta é a casa deles", diz ela, referindo-se aos moradores da Amira Choice. "Eles devem ter permissão para consumir bebidas alcoólicas legalmente, assim como poderiam fazer se morassem em uma casa unifamiliar na comunidade de sua escolha."

Huppert informou que outras instituições prestadoras de serviços já planejam seguir o mesmo caminho.

Acervo pessoal A estrela do TikTok Lillian Droniak, de 96 anos, é mais conhecida como Vovó Droniak por seus 15,1 milhões de seguidores

A tentativa recente de uma casa de repouso de regulamentar o consumo de álcool ganhou as manchetes no mês passado, quando a estrela do TikTok Lillian Droniak, de 96 anos — conhecida por seus 15,1 milhões de seguidores como Vovó Droniak —, compartilhou, em tom de desafio, uma carta da administração da instituição onde mora, no Estado de Connecticut.

Ela contou que a carta a advertia para que parasse de dar festas em seu quarto, informando que ela não poderia servir bebidas alcoólicas a outros residentes por questões de segurança.

O neto de Lillian, Kevin Droniak, disse à BBC que ela reagiu positivamente à notícia vinda de Minnesota. "Deixem que bebam!", disse ela a ele.

Acervo pessoal Anita LeBrun ao lado do governador de Minnesota, Tim Walz, na cerimônia de assinatura da nova lei na casa de repouso onde ela vive

Na Amira Choice, funcionários e moradores estão se preparando para uma grande festa no próximo mês.

"Será uma festa de dia inteiro para os moradores", diz Luehmann, acrescentando que LeBrun tem sido "a estrela entre os moradores" há meses por ter conseguido a mudança das regras.

A avó, que prestou depoimento tanto na Câmara quanto no Senado de Minnesota, ensaiou sua fala por telefone com as filhas e também diante do espelho.

"O fato de sermos mais velhos e vivermos em uma residência assistida não significa que devamos ter menos liberdade do que qualquer outra pessoa", disse ela a uma comissão do Senado.

"Meus amigos e eu adoramos o happy hour, assim como muitos de vocês", disse ela aos presentes.

"Ao compartilhar uma bebida, temos a oportunidade de relembrar momentos de nossas vidas — o serviço militar, a criação dos filhos, a perda de um amigo — e de celebrar a fase dourada de nossas vidas."

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