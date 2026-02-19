Idosa de 92 anos escala portão para fugir de casa de repouso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma idosa de 92 anos viralizou nas redes sociais depois de ser flagrada escalando um portão de mais de dois metros para deixar uma casa de repouso no leste da China. A fuga aconteceu na cidade de Yantai, na província de Shandong, e foi registrada por câmeras de segurança do local.

O caso aconteceu em 2024, mas voltou a circular nas redes sociais agora. As imagens mostram a mulher, de 1,60m, aproximando-se do portão de metal, com cerca de 2,15m. Com agilidade, ela se agarra à parte superior da estrutura, firma o corpo e, em pouco mais de 20 segundos consegue se impulsionar e saltar para o outro lado, aterrissando em pé.

Segundo o responsável pelo asilo, a idosa tem Alzheimer em estágio avançado, mas demonstra grande interesse por exercícios físicos e escalada. Após a fuga, funcionários iniciaram buscas na região e a encontraram ilesa nas proximidades cerca de 25 minutos depois.

O diretor informou ainda que, após o episódio, a casa de repouso reforçou os cuidados e a supervisão para evitar novos incidentes. O atual estado de saúde da idosa não foi divulgado.

Com o vídeo voltando a circular, internautas reagiram com surpresa e admiração. “Cara, nossa! Você sabe quanta força do corpo precisa para fazer isso? Juiz, faça alguma coisa!”, escreveu um usuário. “Querer é poder”, disse outro. “Isso aí, garota!”, apoiou um terceiro.