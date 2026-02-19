Assine
overlay
Início Internacional
TENTOU FUGIR

Idosa de 92 anos escala portão para fugir de casa de repouso

Câmeras registraram momento em que a mulher transpôs portão de 2,15 metros em cerca de 20 segundos; ela foi encontrada ilesa pouco depois

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/02/2026 14:39 - atualizado em 19/02/2026 15:09

compartilhe

SIGA
x
Idosa de 92 anos escalou muro para fugir de casa de repouso na China
Idosa de 92 anos escalou muro para fugir de casa de repouso na China crédito: Redes sociais

Uma idosa de 92 anos viralizou nas redes sociais depois de ser flagrada escalando um portão de mais de dois metros para deixar uma casa de repouso no leste da China. A fuga aconteceu na cidade de Yantai, na província de Shandong, e foi registrada por câmeras de segurança do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso aconteceu em 2024, mas voltou a circular nas redes sociais agora. As imagens mostram a mulher, de 1,60m, aproximando-se do portão de metal, com cerca de 2,15m. Com agilidade, ela se agarra à parte superior da estrutura, firma o corpo e, em pouco mais de 20 segundos consegue se impulsionar e saltar para o outro lado, aterrissando em pé.

Leia Mais

Segundo o responsável pelo asilo, a idosa tem Alzheimer em estágio avançado, mas demonstra grande interesse por exercícios físicos e escalada. Após a fuga, funcionários iniciaram buscas na região e a encontraram ilesa nas proximidades cerca de 25 minutos depois.

O diretor informou ainda que, após o episódio, a casa de repouso reforçou os cuidados e a supervisão para evitar novos incidentes. O atual estado de saúde da idosa não foi divulgado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o vídeo voltando a circular, internautas reagiram com surpresa e admiração. “Cara, nossa! Você sabe quanta força do corpo precisa para fazer isso? Juiz, faça alguma coisa!”, escreveu um usuário. “Querer é poder”, disse outro. “Isso aí, garota!”, apoiou um terceiro.

Tópicos relacionados:

fugir

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay