PARA DESACELERAR

Aposentadoria antes dos 30? Casa de repouso para jovens faz sucesso na web

Espaço na Malásia oferece um mês de descanso sem metas ou cobranças e em contato com a natureza

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/01/2026 11:04

Gopeng Sanctuary, na Malásia, é considerado a primeira casa de repouso para jovens do mundo
Gopeng Sanctuary, na Malásia, é considerado a primeira casa de repouso para jovens do mundo crédito: Reprodução / redes sociais

Um empresário malaio de 25 anos virou assunto nas redes sociais ao lançar a primeira “casa de repouso” para jovens do mundo, um retiro voltado a adultos que enfrentam esgotamento físico e mental antes mesmo dos 30 anos. O espaço, batizado de Gopeng Sanctuary, fica em Gopeng, no estado de Perak, e oferece uma proposta simples: um mês inteiro para descansar da vida urbana por RM 2.000 (cerca de R$ 2.600). 

A ideia ganhou visibilidade após o fundador compartilhar uma série de vídeos nas redes sociais, nos quais apresenta o conceito de forma direta e pessoal. Ele conta que está desempregado e que iniciou o projeto com o apoio dos pais, que já administram um lar de idosos tradicional. Justamente essa vivência familiar inspirou o novo negócio.

Segundo o jovem, ver idosos frágeis e cansados o fez questionar por que as pessoas precisam esperar a velhice para desacelerar. “Vi muitos jovens dos anos 90 e 2000, como eu, completamente esgotados antes dos 30”, afirmou em um vídeo publicado em dezembro.

Instalado em um terreno de mais de 30 mil m² (o equivalente a seis campos de futebol), o Gopeng Sanctuary foi pensado como um espaço onde não há metas, horários, atividades obrigatórias ou cobranças de produtividade. Pelo valor mensal, os hóspedes têm direito a acomodação, três refeições diárias e acesso total à área verde.

Proposta é que jovens adultos possam descansar e ter contato com a natureza Redes sociais / Reprodução

“Sem metas de desempenho, sem horário fixo. Você pode dormir até acordar naturalmente, comer comida caseira, plantar vegetais se quiser, observar os patos passeando ou simplesmente sonhar acordado a tarde toda”, descreveu o fundador.

O conceito dialoga diretamente com a tendência chinesa conhecida como tang ping, que significa “deitar-se”. O movimento propõe uma rejeição consciente da cultura do excesso de trabalho e da busca constante por status material, defendendo um estilo de vida mais lento e essencial.

No retiro, os hóspedes podem caminhar pela área verde, cuidar da horta, interagir com animais como patos, cães e gatos, ou simplesmente passar o dia sem fazer nada — algo cada vez mais raro na rotina urbana. “Aqui, a ociosidade não é um pecado, é uma necessidade”, resume o criador.

O Gopeng Sanctuary está funcionando com capacidade máxima em janeiro. Mas, com a procura tão grande, o espaço anunciou que entrará em hiato por tempo indeterminado após esse período. “Se o retiro ficar barulhento como um mercado, ele perde o sentido”, explicou o fundador ao justificar a pausa.

