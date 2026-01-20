Assine
Idosa leva anos e 960 tentativas para tirar carteira de motorista

Idosa tentou a prova escrita quase todos os dias por três anos até finalmente conseguir a carteira de motorista

Maria Dulce Miranda

Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/01/2026 10:31

Idosa levou 961 tentativas para passar em exame teórico e outras 10 para ser aprovada nas provas práticas de direção crédito: Reprodução

A sul-coreana Cha Sa-soon precisou de 960 tentativas e anos de esforço até conquistar um objetivo que para muitos parece simples: a carteira de motorista.  Moradora da vila de Sinchon, na Coreia do Sul, ela só foi aprovada no exame teórico na 961ª tentativa, aos 69 anos. 

A permissão para dirigir veio em 2010, mas a história voltou a circular recentemente em redes sociais como símbolo de perseverança. A idosa fez a prova escrita todos os dias, cinco vezes por semana, durante cerca de três anos, segundo relato publicado pelo The New York Times. Ao todo, ela gastou mais de 5 milhões de won — o equivalente a R$ 18 mil, embora alguns jornais apontam que ela gastou mais de R$ 70 mil. 

Superada a etapa teórica, chegou a hora das duas provas práticas. Cha Sa-soon foi reprovada quatro vezes seguidas em cada um dos exames práticos, antes de finalmente ser aprovada e receber a habilitação.

A trajetória chamou a atenção da imprensa e transformou Sa-soon em uma celebridade local. Instrutores da Autoescola Jeonbuk, onde ela aprendeu a dirigir, celebraram a conquista ao lado da aluna. “Quando ela finalmente conseguiu a carteira, todos nós comemoramos, a abraçamos e lhe demos flores. Foi um alívio enorme”, contou a instrutora Park Su-yeon ao New York Times.

A história chegou até a montadora Hyundai, que presenteou Sa-soon com um carro novo, avaliado em cerca de US$ 16.800 (R$ 90 mil), além de convidá-la para estrelar um comercial da marca.

À época, ela minimizou a repercussão. “Para mim, fazer o teste todos os dias era como ir à escola. Eu sentia falta disso”, disse.

Cha Sa-soon decidiu aprender a dirigir já depois dos 60 anos. Segundo ela, antes disso estava ocupada criando os quatro filhos. A habilitação era fundamental para manter o pequeno negócio de venda de vegetais cultivados em casa e também para realizar um desejo simples: levar os netos ao zoológico.

