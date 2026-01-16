Perdi o celular com a CNH Digital, o que fazer? Veja as orientações

Perder ou ter o celular roubado já é um transtorno, mas a situação se agrava quando documentos importantes, como a CNH Digital, estão no aparelho. A boa notícia é que existem medidas imediatas para proteger suas informações e evitar dores de cabeça. O processo é simples, pode ser feito remotamente e, além disso, o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) é protegido por uma chave de acesso (senha), o que impede o acesso imediato ao documento por terceiros.

A agilidade é sua principal aliada neste momento. Antes mesmo de pensar em comprar um novo smartphone, o foco deve ser a segurança das informações que estavam no dispositivo perdido. Proteger sua CNH Digital e outros dados vinculados à sua conta governamental é o passo mais importante para evitar fraudes ou uso impróprio do seu documento de habilitação.

Passo a passo para proteger seus dados

A primeira ação a ser tomada é desvincular sua CNH Digital do aparelho perdido. Para isso, acesse o Portal de Serviços da Senatran (antigo Denatran), disponível em portalservicos.senatran.serpro.gov.br, por meio de um computador ou outro celular. Faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br. Dentro do portal, procure a opção "Gerenciar dispositivos" ou "Habilitação", onde você poderá identificar e desconectar o dispositivo perdido. Ao confirmar, o acesso ao documento naquele celular será imediatamente revogado.

Simultaneamente, entre em contato com sua operadora de telefonia para solicitar o bloqueio do chip (cartão SIM) e do próprio aparelho através do código IMEI. O IMEI é um número de identificação único do seu celular e pode ser encontrado na nota fiscal ou na caixa do produto. O bloqueio impede que o aparelho se conecte a qualquer rede de telefonia no país.

Embora não seja obrigatório para desvincular a CNH Digital, registrar um boletim de ocorrência é uma medida altamente recomendada. Isso pode ser feito online, no site da Polícia Civil do seu estado, ou presencialmente em uma delegacia. O registro formaliza a perda ou o roubo, protegendo você de responsabilidades caso seus dados sejam usados em atividades criminosas, além de ser um documento exigido por algumas seguradoras.

Como reativar a CNH Digital em um novo celular

Após adquirir um novo smartphone, o processo para ter sua CNH Digital de volta é bastante seguro e direto. Primeiro, baixe o aplicativo oficial “Carteira Digital de Trânsito” (CDT), desenvolvido pela Serpro para a Senatran, na loja de aplicativos do seu novo aparelho. Em seguida, utilize os mesmos dados de login e senha da sua conta Gov.br para acessar o sistema.

O aplicativo irá identificar que se trata de um novo acesso e, por segurança, solicitará uma nova validação de identidade. Geralmente, o processo envolve o reconhecimento facial, onde você precisará tirar uma foto sua seguindo as instruções na tela. Uma vez que sua identidade seja confirmada, sua CNH Digital será habilitada no novo dispositivo, garantindo que apenas você tenha acesso ao documento.

