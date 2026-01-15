CNH gratuita em 2025: quem tem direito e como fazer para solicitar

Obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de graça em 2025 é uma realidade para brasileiros de baixa renda por meio do programa CNH Social. A iniciativa, oferecida por governos estaduais em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), cobre todos os custos do processo, desde os exames médicos até a emissão do documento final.

O objetivo é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, já que a habilitação é um pré-requisito para muitas vagas de emprego. O programa é voltado para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as altas taxas envolvidas na obtenção da primeira carteira de motorista, adição ou mudança de categoria.

Em 2025, o programa ganhou ainda mais força com a sanção da Lei nº 15.153, que permite que recursos arrecadados com multas de trânsito sejam destinados ao custeio da habilitação de condutores de baixa renda, ampliando a oferta de vagas em todo o país.

Quem pode solicitar a CNH Social?

Os critérios de elegibilidade podem variar de um estado para outro, mas geralmente seguem um padrão. Para ter direito ao benefício, o candidato precisa atender a requisitos específicos que comprovam sua vulnerabilidade social. Os mais comuns são:

Idade: ter mais de 18 anos.

Renda: comprovar renda familiar mensal de até três salários mínimos (critério pode variar por estado).

Escolaridade: saber ler e escrever (alguns estados podem exigir comprovação de escolaridade na rede pública).

Cadastro Único: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Situação profissional: ser beneficiário de programas como o Bolsa Família.

Alguns estados também reservam vagas para ex-presidiários, pequenos agricultores rurais e pessoas com deficiência física, buscando ampliar a inclusão social e a reintegração ao mercado de trabalho.

Importante: Os critérios podem variar significativamente de um estado para outro. Consulte sempre o edital do seu estado para informações precisas.

Passo a passo para a inscrição

O processo de inscrição para a CNH Social é totalmente online e ocorre em períodos específicos, divulgados pelo Detran de cada estado. Por isso, é fundamental ficar atento aos calendários oficiais. O procedimento geralmente segue estas etapas:

Verificar a disponibilidade: o primeiro passo é confirmar se o seu estado oferece o programa. A consulta pode ser feita diretamente no site oficial do Detran local. Acompanhar o edital: as regras, o número de vagas e as datas de inscrição são publicados em um edital. Acompanhe as notícias para não perder o prazo. Realizar a inscrição: no período determinado, acesse o site do Detran e preencha o formulário online com todos os dados pessoais e socioeconômicos solicitados. Aguardar a seleção: após o fim das inscrições, o Detran analisa os cadastros e divulga a lista dos candidatos selecionados com base nos critérios estabelecidos.

O benefício da CNH Social cobre todos os custos, incluindo exames de aptidão física e mental, aulas teóricas e práticas de direção, taxas de prova e a emissão da primeira via do documento. É fundamental que o interessado consulte o site oficial do Detran do seu estado para verificar as regras específicas, datas e documentos necessários, pois os critérios podem variar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.