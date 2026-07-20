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VINHO

Maison No. 9: o guia completo do vinho rosé de Post Malone

Lançado em 2020, o rótulo do astro da música se consolidou no mercado global; saiba tudo sobre a bebida, suas características e onde encontrá-la no Brasil

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/07/2026 13:25

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Maison No. 9: o guia completo do vinho rosé de Post Malone
Maison No. 9, o vinho rosé de Post Malone, conhecido por sua garrafa esguia e tonalidade rosa pálida, refletindo a qualidade Provence crédito: Divulgação / Maison n.9

O astro da música Post Malone não se destaca apenas nos palcos, mas também no competitivo universo dos vinhos. Seu rótulo, o Maison No. 9, é um rosé que, desde seu lançamento em 2020, ganhou popularidade mundial e se consolidou no mercado. A bebida é fruto de uma colaboração entre o artista, seu empresário Dre London e o empreendedor James Morrissey, sendo produzida na Provence, região no sul da França que é referência global na produção de vinhos rosés de alta qualidade.

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O que é o Maison No. 9?

Maison No. 9 é um vinho rosé francês de perfil leve e refrescante, classificado como Appellation d'Origine Protégée (AOP). Ele é elaborado a partir de um corte de uvas clássicas da região, como Grenache, Cinsault, Syrah e Merlot, colhidas especificamente para este projeto.

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Quais são as notas de degustação do vinho?

O sucesso do Maison No. 9 está em seu paladar acessível e elegante. A bebida é conhecida por sua versatilidade e pode ser apreciada sozinha ou acompanhando pratos leves. Suas principais características sensoriais incluem:

  • Aromas: notas intensas de frutas vermelhas frescas, como morango e cereja, com toques de abacaxi e pêra.

  • Paladar: é seco, com acidez equilibrada e um final de boca macio e agradável, remetendo a sobremesas francesas.

  • Cor: apresenta uma tonalidade rosa pálida e cristalina, típica dos vinhos da Provence.

Como o vinho foi criado?

A ideia surgiu do desejo de Post Malone de criar um rosé que fosse, em suas palavras, "elegante e não doce". O nome "No. 9" é uma referência à sua carta favorita do baralho de tarô, o Nove de Espadas, que simboliza a superação de desafios. O design da garrafa, esguio e com uma tampa de vidro, foi pensado para se destacar.

Qual o preço e onde comprar o Maison No. 9 no Brasil?

Já bem estabelecido no mercado brasileiro, o Maison No. 9 pode ser encontrado em lojas especializadas, grandes redes de supermercados e plataformas de e-commerce de bebidas. Os preços para uma garrafa de 750ml costumam variar, mas uma referência de valores fica entre R$ 180 e R$ 250, sendo sempre recomendado verificar o valor atualizado no ponto de venda. A disponibilidade pode variar conforme a região do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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