BH busca consultoria para obras do BRT na área hospitalar

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu uma seleção para contratar uma empresa de consultoria especializada em engenharia que vai acompanhar o projeto e a execução de obras de estações de transferência do BRT, modelo de transporte público de alta capacidade, na área hospitalar da capital. A contratação também prevê a supervisão de intervenções para implantação de faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo em vias do Barreiro. As empresas interessadas têm até 27 de novembro de 2026 para apresentar suas manifestações de interesse.



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A iniciativa faz parte do Projeto de Melhoria da Mobilidade e Inclusão Urbana do Corredor Amazonas, executado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), com recursos de um acordo de empréstimo firmado com o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird), vinculado ao Banco Mundial.



Na área hospitalar, os serviços de consultoria vão abranger o apoio técnico ao gerenciamento do projeto, a supervisão dos projetos de engenharia e o acompanhamento da execução das obras de construção de estações de transferência e do sistema viário do entorno. O edital, no entanto, não detalha, no texto da manifestação de interesse, o número de estações previstas nem o cronograma de execução das intervenções.



No Barreiro, a empresa contratada também deverá acompanhar as obras de implantação de faixas exclusivas e preferenciais para ônibus. A proposta é contribuir para a execução das intervenções de mobilidade urbana previstas no corredor, com supervisão técnica dos projetos, das obras e dos contratos relacionados.

Seleção das empresas

A seleção é destinada a consultorias que comprovem experiência em três áreas principais: fiscalização e supervisão de obras de infraestrutura urbana; elaboração, análise ou validação de projetos de engenharia; e acompanhamento ambiental e social de obras.



Entre os serviços considerados estão intervenções em sistemas viários, pavimentação, calçadas acessíveis, corredores de transporte coletivo e estações de embarque, desembarque e transferência de passageiros. As empresas também deverão demonstrar experiência no monitoramento de condicionantes ambientais, na gestão de riscos e impactos socioambientais e na adoção de medidas preventivas e corretivas.



Para participar, as interessadas devem encaminhar portfólios, listas de contratos executados e outros documentos que comprovem a qualificação técnica. Também é necessário informar nome, cargo, telefone e e-mail do gestor técnico dos contratantes dos serviços apresentados como referência.



As empresas poderão formar consórcios, na modalidade de empreendimento conjunto (joint venture), ou atuar em parceria com outras consultorias por meio de subconsultoria, desde que indiquem a modalidade de associação proposta.



A contratação será feita pelo método de Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC), conforme as regras de aquisição do Banco Mundial. A manifestação de interesse não representa a contratação imediata: a etapa servirá para identificar empresas qualificadas para a continuidade do processo seletivo.



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As manifestações devem ser enviadas para o e-mail comissao.contratacoes-bancomundial@pbh.gov.br, com o assunto “Manifestação de Interesse SMOBI 96.047/2026”. O termo de referência e os anexos estão disponíveis no portal de licitações da PBH, na página do instrumento de seleção SMOBI 96.047/2026.