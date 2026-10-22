"Estão mais calmos agora, cruzeirenses?"

Peguei essa frase do personagem “Leila Pobreza” para mostrar à China Azul que o Cruzeiro poderá assumir a terceira posição no Brasileirão, vencendo o Remo, nesta sexta-feira, no Mineirão, que deverá estar lotado. Ganhando, ele irá a 54 pontos e passará o Athletico, que tem 53, e vai encarar o Vitória, no Barradão, no sábado, e mostrará ao Brasil aquilo que nós já sabemos: o Cruzeiro só fica atrás de Flamengo e Palmeiras, pois tem um time competitivo sim, em condições de brigar, como está brigando, lá em cima. Não tenho a menor dúvida de que o Cruzeiro vai ganhar taças na próxima temporada, pois em dois anos da gestão Pedro Lourenço-Pedro Junio, chegou à final da Sula, brigou pelo Brasileirão, onde foi garfado, e pela CB, onde o gol de mão do Memphis “de mão” o tirou da final da CB, e voltou à Libertadores nesta temporada. Então, meus amigos e minhas amigas, se isso é uma campanha ruim, não sei mais o que é bom no futebol. Já disse que num ano bate na trave, no outro no travessão e no outro a bola entra.

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Afirmei que quem precisa protestar são os torcedores de Inter, Grêmio, Corinthians e Vasco, que lutam para não cair. O Cruzeiro, desde que Artur Jorge chegou e tirou o time da lanterna, briga entre os ponteiros, com oscilações naturais. Claro que alguns jogadores estão devendo, e muitos, caso de Gerson, que custou 30 milhões de euros, não fez um gol em 10 meses, e deu duas assistências, um custo-benefício que não está valendo a pena. O protesto contra ele e outros jogadores, desde que feito na arquibancada, é mais que legítimo. O que não acho correto é esse desespero, quando perde um jogo e o torcedor azul diz que “está tudo errado”. “O Jaeci é passador de pano, vão dizer alguns idiotas”. Não sou não. Sou justo nas minhas análises e sempre defendi que o Cruzeiro tem o terceiro melhor grupo do país, assim como tem, também, a terceira folha salarial mais cara. Vejo cobranças em cima de Matheus Pereira. É um jogador cerebral, de alto nível, o melhor 10 brasileiro. Queiram ou não os que dele não gostam, é um jogador pretendido por todos os rivais. Ah, mas ele não é ganhador de taças, dirão os mais exaltados. Uma hora vai ganhar, pois talento ele tem de sobra.

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Sei que o torcedor azul é exigente, pois está acostumado a ganhar taças, mas, para um clube que esteve à beira da falência, o Cruzeiro está muito bem obrigado, voando em Céu de brigadeiro. No fim do ano, peças que não deram certo serão negociadas e outros valores chegarão. Para isso, Paulinho foi contratado. Pela experiência que tem como gestor e por ter sido jogador, sabe muito bem das carências e deficiências do time. A diretoria já disse que esse processo é de médio a longo prazo, mas, pelo que vimos em dois anos, pode ser até mesmo em curto prazo, pois a campanha na temporada passada foi excepcional. E não lamentem eliminações em Copas. Ano passado, o Cruzeiro eliminou o Atlético com 4 a 0 no agregado, na mesma fase em que foi eliminado da CB deste ano. Na Libertadores, faltou sorte ao pegar o Flamengo nas oitavas, pois poderia ter ido muito mais longe. Então, China Azul, aprenda a valorizar um pouco mais o Cruzeiro. É um clube vencedor, que tem donos apaixonados e que tiram muito, mas muito dinheiro do bolso para dar a vocês o que há de melhor. E nunca é demais repetir que Flamengo e Palmeiras arrecadam cinco vezes mais que o Cruzeiro. Por sorte, os donos amam o clube e não medem esforços, pois se o Cabuloso estivesse em outras mãos, disputaria para não cair, não tenho dúvidas disso. O Cruzeiro estará na Libertadores novamente em 2027, e muito mais forte, mais cascudo e com um time ainda mais competitivo, podem acreditar nisso. Pedro Lourenço é homem do fio do bigode. O que ele promete ele cumpre. E se ele monta suas equipes, pensando em ganhar taças, pois ele não quer e não precisa de nenhum centavo do clube, pode saber que o Cruzeiro será campeão em breve. O DNA do Cruzeiro é de títulos, respeitado nacional e internacionalmente, e, em breve, a Praça Sete estará lotada com uma nova conquista, quem sabe a Libertadores do ano que vem. Vamos Cabuloso!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.