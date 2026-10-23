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REPERCUSSÃO

Felca desabafa sobre fobia social após críticas e emociona seguidores

Criador de conteúdo supera cobranças políticas ao transformar relato íntimo de superação em acolhimento essencial para quem enfrenta o transtorno

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
23/10/2026 13:52 - atualizado em 23/10/2026 13:54

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'Eu me escondi por tempo demais': Felca volta às redes com revelação que ninguém esperava
Influenciador Felca aborda sua fobia social e traumas de infância em vídeo sincero, revelando detalhes pessoais crédito: YouTube/Reprodução

O youtuber Felca, de 27 anos, se manifestou na madrugada desta sexta-feira (23) após ser alvo de críticas pelo conteúdo do seu novo vídeo. O criador revelou recentemente o diagnóstico de fobia social, mas parte dos espectadores cobrava um posicionamento político sobre o processo eleitoral.

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Apesar da repercussão negativa nas redes sociais, o influenciador afirmou que passou cerca de quatro horas lendo mensagens privadas enviadas por seguidores no Instagram. Segundo relatou, essa leitura garantiu tranquilidade para enfrentar o momento.

Cobranças e expectativas políticas

A frustração de internautas surgiu pela expectativa criada em torno do retorno do influenciador. No ano anterior, Felca alcançou repercussão nacional com um material sobre adultização de crianças nas redes, produção que superou 54 milhões de visualizações e estimulou amplo debate público.

O histórico do canal e o cenário de polarização política no país geraram a espera por uma abordagem voltada para as eleições presidenciais. Diante do teor pessoal da publicação, críticos apontaram que o criador de conteúdo deveria ter aguardado o encerramento do segundo turno para tratar do tema.

Acolhimento da comunidade e superação

Felca preferiu valorizar o impacto positivo do relato entre indivíduos que enfrentam o mesmo transtorno. Após oito meses de produção, ele admitiu receio sobre a acolhida da história pelo público, mas decidiu publicar o material para alcançar pessoas com desafios semelhantes.

O comunicador declarou que buscou atribuir sentido à própria trajetória ao seguir uma intuição pessoal: "esse vídeo é sincero e eu tenho certeza que se eu tivesse visto quando era criança, isso aqui ia me ajudar". Ele também deixou um conselho para si mesmo: "que ela sempre fale mais alto que a voz do mundo".

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O influenciador compartilhou mensagens enviadas por seguidores diagnosticados com a mesma condição. Em relatos exibidos por ele, usuários escreveram que o desabafo serviu de incentivo para recuperar a vontade de viver.

Relatos sobre bullying e sintomas

A gravação detalhou a rotina de agressões e episódios de bullying enfrentados por Felca desde os 12 anos, além de períodos de isolamento na adolescência. O produtor de conteúdo explicou que ainda convive com sintomas do quadro e revelou ter consumido bebidas alcoólicas para conseguir tolerar ambientes sociais.

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Ao longo da publicação, Felca pediu atenção aos pais para que não diminuam o sofrimento dos filhos e ofereçam suporte diante de queixas parecidas. Ele afirmou que expor o passado não apaga as marcas vividas, mas permite ressignificar sua história.

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