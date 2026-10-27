Começar cedo amplia as opções de quem sonha em casar na Itália

Para quem deseja celebrar o casamento na Itália, o calendário de preparação começa muito antes da escolha do vestido ou do cardápio. O ideal é iniciar a organização com 12 a 18 meses de antecedência, prazo que pode chegar a 18 a 24 meses quando a lista inclui muitos convidados internacionais ou quando o casal deseja vilas muito disputadas na Toscana e na Costa Amalfitana.

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A orientação é da SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália. Na experiência da agência, a primeira dúvida dos noivos costuma ser sobre o momento da celebração, e só depois sobre o lugar.

Por que o tempo faz diferença

Com mais meses pela frente, o casal ganha margem para comparar regiões e estações antes de fechar a data. Cada época do ano oferece um cenário próprio. A primavera traz campos floridos e clima ameno, como na Puglia, onde as amendoeiras florescem entre fevereiro e março na Valle d'Itria, e na Toscana, que nessa estação mostra o auge do verde. O verão é a vez dos lagos e das costas, e o outono leva vinhedos e luz dourada a regiões como o Piemonte e a Úmbria.

A antecedência pesa mais nos destinos mais procurados. Na Toscana, vilas, vinhedos e estradas de ciprestes fazem da região o cenário clássico do casamento italiano. Na Costa Amalfitana, os terraços sobre o Mediterrâneo têm em junho e no início de julho o seu melhor período. Já no Lago di Garda, o maior lago do país, as propriedades históricas à beira d'água atraem quem deseja uma cerimônia ao pôr do sol.

"Existe a época certa para cada sonho. Em Alberobello, a primavera veste o campo de flores. No Lago di Garda, o verão traz luz e água serena. Em ambos, cuidamos de cada detalhe para que noivos e convidados vivam uma experiência única e o casamento sonhado se torne real", diz Camila Rodrigues, cerimonialista da SuaGuia.

Como começa a organização

A SuaGuia inicia o processo com uma consulta detalhada para entender a visão do casal e garantir as melhores opções. A partir dessa conversa, a equipe conduz a escolha da região, da estação e da propriedade, além do ritmo dos dias que antecedem a cerimônia.

Quando a data já está definida, por conta de férias ou de compromissos dos convidados, o roteiro se adapta ao período escolhido, e a equipe monta a melhor programação possível dentro dele.

A antecedência também dá tranquilidade para reunir os documentos. Para o casamento civil, com validade legal, brasileiros precisam da Declaração para fins de matrimônio, conhecida como Nulla Osta, emitida pelo Consulado-Geral do Brasil. Como a lista de exigências pode variar de um Comune para outro, a agência orienta o casal em cada etapa , da documentação à cerimônia.

A viagem depois do sim

Com tempo, fica mais simples encaixar a lua de mel no mesmo roteiro. A Costa Amalfitana atrai quem busca glamour e mar turquesa, a Toscana seduz quem ama vinho e gastronomia, e Veneza encanta com seus canais e gôndolas. Para quem pode escolher o mês da viagem, setembro se destaca pela colheita da uva e pela luz dourada . Os roteiros personalizados incluem transfers privados, guias especializados, suporte 24 horas em português e mimos especiais pensados para o casal.

Perguntas frequentes

Com quanto tempo de antecedência devo planejar um casamento na Itália?

O ideal é começar entre 12 e 18 meses antes da data. Para casamentos com muitos convidados internacionais ou em vilas disputadas na Toscana e na Costa Amalfitana, o prazo recomendado é de 18 a 24 meses.

O que deve ser definido primeiro no planejamento?

A época do casamento costuma vir antes do local, já que cada estação favorece cenários diferentes, dos campos floridos da primavera aos vinhedos do outono.

É possível casar na Itália com a data já fixada?

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Sim. Quando a data é definida por férias ou pela agenda dos convidados, o roteiro é planejado dentro do período escolhido, e a antecedência continua sendo a melhor aliada para garantir as propriedades desejadas.